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與前教頭不再說話　瑞佛斯：若非葛瑞芬我不會執教快艇

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▲▼葛瑞芬(Blake Griffin)向快艇球迷致意。（圖／達志影像／美聯社）

▲活塞葛瑞芬作客老東家洛杉磯快艇。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

活塞前鋒葛瑞芬（Blake Griffin）13日重返老東家洛杉磯並繳出44分擊敗快艇，但他賽前不但沒有跟快艇老闆握手，快艇教頭瑞佛斯（Doc Rivers）也於賽前坦言，葛瑞芬其實自離開快艇後，他們倆就沒有再說過話，但他仍懷念葛瑞芬在陣中的日子，當初若快艇陣中沒有葛瑞芬，他可能因此不會執教快艇。

瑞佛斯表示，「那次交易之後我們還沒說過話，我執教生涯中有很多這樣的狀況，因為大多數離開的球員，通常都走的不是很順利，哪怕是跟我關係跟我很好的球員，也會這樣子，就像柏金斯（Kendrick Perkins），他就像我兒子，但他走的時候也不太開心。」

「當時葛瑞芬讓我們連續六年進入季後賽，他對我們來說是勝利保證，若你現在提起快艇，他是你會想到的球員，對我來說葛瑞芬就是快艇的領頭羊，沒有他的話我可能也不會執教快艇。」瑞佛斯補充道。

葛瑞芬為2009年選秀狀元，但他第一年就因傷整季報銷，第二年他則繳出場均22.5分，並於該球季拿下新人王，瑞佛斯則於2013年後離開塞爾提克才加入快艇，兩人一起共事達4季。

葛瑞芬於2017年球季中離開快艇加入活塞後，留下了為隊史得分第二多的紀錄，此役前快艇球團也替他播放致敬影片，但賽後葛瑞芬針對他與前教頭瑞佛斯的關係表示，因為瑞佛斯已經不是他的教練，他沒有必要再與瑞佛斯多說什麼。

葛瑞芬表示，「我個人雖然非常期待這場比賽，但也有很多炒作，我不會留戀在過去的成就，或許下次就不會有這麼多話題了。」

葛瑞芬上季加盟活塞後本季繳場均25.1分、8.3籃板、5.3助攻，得分不但為活塞全隊最高也是生涯新高，他的表現也已成活塞陣中的指標球星。

▼快艇教練瑞佛斯（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇主帥瑞佛斯稱與馬刺交手是「最瘋狂系列戰」。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 葛瑞芬快艇活塞瑞佛斯NBA
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