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葛瑞芬砍44分擊沉老東家快艇　賽前無視前老闆

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▲▼葛瑞芬(Blake Griffin)向快艇球迷致意。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛瑞芬(Blake Griffin)向快艇球迷致意。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

葛瑞芬(Blake Griffin)13日率領活塞客場挑戰前東家快艇，他出場時受到快艇球迷熱烈的歡迎，在這場比賽他23投13中，攻下全場最高44分率領活塞以109比104獲勝中止4連敗。

這場比賽賽前熱身時發生一段小插曲，當快艇老闆柏曼(Steve Ballmer)試圖在葛瑞芬熱身完成與他擊掌時，葛瑞芬選擇直接跑過去無視他，賽後他僅表示這是他的熱身習慣不打算因為任何人而改變。

快艇上季前剛與葛瑞芬簽下5年大約但在季中就用他從活塞換來哈里斯(Tobias Harris)、布萊德利(Avery Bradley)以及馬里亞諾維奇(Boban Marjanovic)，13日是葛瑞芬交易後首次面對老東家，他說，「我將這場比賽與賽季第一場比賽做比較，打完開幕戰還有81場比賽要打，打完此戰也還有41場比賽要打，比賽已經結束了，兩支隊伍彼此都會繼續前進。」

▲葛瑞芬全場44分精彩片段。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

葛瑞芬是2009年狀元，第一年因傷沒有出賽，在2010-11球季復出即拿下新人王，在快艇生涯前5季都入選全明星賽並曾經拿下灌籃大賽冠軍。在比賽的第一次暫停時，快艇播放對他的感謝影片，葛瑞芬對此表示，「我沒有看完我只看到一點，回到這裡能夠被歡迎感覺很酷，這意味著很多，我感謝在這裡的所有粉絲。」

葛瑞芬、小喬丹(DeAndre Jordan)以及保羅(Chris Paul)三人的組合率領快艇連續六年打進季後賽，快艇教練瑞佛斯(Doc Rivers)就表示，「我認為葛瑞芬讓快艇隊的形象不再是弱隊，對我來說，他是第一個讓快艇隊成功的球員，再來才是小喬丹和保羅。」

▲快艇隊的致敬影片。

關鍵字： NBA快艇葛瑞芬
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