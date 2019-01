葛瑞芬砍44分擊沉老東家快艇　賽前無視前老闆

▲葛瑞芬(Blake Griffin)向快艇球迷致意。(圖/達志影像/美聯社)

記者黃琮舜/綜合報導

葛瑞芬(Blake Griffin)13日率領活塞客場挑戰前東家快艇,他出場時受到快艇球迷熱烈的歡迎,在這場比賽他23投13中,攻下全場最高44分率領活塞以109比104獲勝中止4連敗。

這場比賽賽前熱身時發生一段小插曲,當快艇老闆柏曼(Steve Ballmer)試圖在葛瑞芬熱身完成與他擊掌時,葛瑞芬選擇直接跑過去無視他,賽後他僅表示這是他的熱身習慣不打算因為任何人而改變。

快艇上季前剛與葛瑞芬簽下5年大約但在季中就用他從活塞換來哈里斯(Tobias Harris)、布萊德利(Avery Bradley)以及馬里亞諾維奇(Boban Marjanovic),13日是葛瑞芬交易後首次面對老東家,他說,「我將這場比賽與賽季第一場比賽做比較,打完開幕戰還有81場比賽要打,打完此戰也還有41場比賽要打,比賽已經結束了,兩支隊伍彼此都會繼續前進。」

▲葛瑞芬全場44分精彩片段。(影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。)

葛瑞芬是2009年狀元,第一年因傷沒有出賽,在2010-11球季復出即拿下新人王,在快艇生涯前5季都入選全明星賽並曾經拿下灌籃大賽冠軍。在比賽的第一次暫停時,快艇播放對他的感謝影片,葛瑞芬對此表示,「我沒有看完我只看到一點,回到這裡能夠被歡迎感覺很酷,這意味著很多,我感謝在這裡的所有粉絲。」

葛瑞芬、小喬丹(DeAndre Jordan)以及保羅(Chris Paul)三人的組合率領快艇連續六年打進季後賽,快艇教練瑞佛斯(Doc Rivers)就表示,「我認為葛瑞芬讓快艇隊的形象不再是弱隊,對我來說,他是第一個讓快艇隊成功的球員,再來才是小喬丹和保羅。」

No. 1 Pick

Rookie of the Year

5x All-Star



Countless memories on and off the floor. Thank you, @blakegriffin23. #ClipperNation pic.twitter.com/GlxTCnzAIJ