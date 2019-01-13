NFL／重回洛杉磯首場季後賽勝利　公羊闖國聯冠軍戰

▲國聯分區戰公羊擊敗牛仔。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

NFL季後賽第二輪國聯分區戰，第二種子洛杉磯公羊主場迎戰第四種子達拉斯牛仔，公羊陣中雙跑衛葛利（Todd Gurley）和安德森（C.J. Anderson）合計跑出3次達陣，終場公羊就以30比22擊敗牛仔，拿下自1999年以來的分區戰勝利，同時也是搬回洛杉磯的季後賽首勝。

一開賽公羊先靠一記射門取得3分領先，隨後牛仔外接手庫柏（Amari Cooper）回敬一次接球達陣，第二節公羊火力全開，安德森和葛利分別跑出達陣，外加一次射門得手，半場取得20比7領先。

第三節公羊再次踢進射門，牛仔則是由頂級跑鋒艾略特（Ezekiel Elliott）跑出一次達陣，並完成兩分轉換，把比分差距縮小到8分。第四節公羊完成關鍵四檔轉換，安德森將球帶進達陣區，再度把領先拉開到15分，即便牛仔隊四分衛普里斯考特（Dak Prescott）隨後也跑出達陣，但最終仍以8分差落敗。

▲公羊明星跑衛葛利達陣。（圖／達志影像／美聯社）



此戰公羊進攻線發揮出色，替跑衛成功開路，安德森23次衝球跑出123碼，奪得2次達陣，葛利16次衝球跑出115碼、1次達陣，給了四分衛戈夫（Jared Goff）很大的幫助，在沒有傳出達陣下，也能贏得比賽。

公羊隊上次贏得國聯分區戰已是1999-2000賽季，當年公羊繳出13勝3敗在國聯西區位居第一名，季後賽一路殺進超級盃，以23比16擊敗美聯冠軍田納西泰坦，成功登頂冠軍寶座。這次睽違20年再次打進國聯冠軍戰，下一戰對手將是紐奧良聖徒和費城老鷹之間的勝隊。

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