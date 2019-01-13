幹大的！費城人搞定馬查多、哈波後　還要凱戈、金柏瑞

▲費城人鎖定哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado） 。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

費城人一直想在自由市場砸錢，無論補進馬查多（Manny Machado）或是哈波（Bryce Harper），都不會影響費城人補強的積極性。根據《USA TODAY》報導，有多位球團總管認為，費城人在搶下哈波或馬查多後，將繼續簽下自由市場大咖球星。

團隊薪資闊綽的費城人目前還沒出手在自由市場補強，隨著國聯東區各隊戰力補強，期望重返榮耀的費城人深感壓力，已經備好銀彈出手，除了目標馬查多和哈波外，自由市場頂級左投凱戈（Dallas Keuchel）、明星終結者金柏瑞（Craig Kimbrel）都在費城人的補強雷達範圍之內。

自去年休賽季開始，費城人老闆密德頓（John Middleton）就不只一次透過媒體表達砸錢補強不手軟。日前密德頓親自前往哈波家鄉拉斯維加斯會談，而在一個月前，費城人也在主場與馬查多本人會面。

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▲自由市場頂級先發左投凱戈。（圖／達志影像／美聯社）



哈波、馬查多只是球團補強計畫的一部分，在先發輪值和牛棚方面，還有需要補強的地方，特別是費城人可望在輪值內補進左投先發，目前市場最大咖的凱戈成為最佳選項，而金柏瑞也能替後防帶來相當重要的幫助。

根據美媒報導，馬查多期望獲得一張超越史丹頓13年3.25億美元（約新台幣100億元）合約，預計最後將收到收到一張2.2億至2.7億美元之間的報價，而哈波想要一張10年3億美元以上長約，至於凱戈和金柏瑞也都要求破億美元的長約，費城人為了重返季後賽，奪回世界大賽冠軍，將要拿出一筆相當龐大的資金。

▲明星終結者金柏瑞（Craig Kimbrel）。（圖／達志影像／美聯社）



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