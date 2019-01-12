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猛龍過江／影子吳仲凱職業3連勝　期許成格鬥界林書豪

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▲▼ 猛龍過江職業技擊爭霸賽-吳仲凱 VS Roberto。（圖／記者黃克翔攝）

▲猛龍過江職業技擊爭霸賽-「影子」吳仲凱奪三連勝。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者路皓惟／台北報導

華裔格鬥好手「影子Shadow」吳仲凱第三度回台參賽，雖然12日猛龍過江職業技擊爭霸賽未能完成賽前的「珍奶豪語」，但最終以大比分3比0一致判定獲勝，拿下職業賽3連勝。

此戰賽前吳仲凱發下「珍奶豪語」，表示要早早KO對手去喝最愛的珍珠奶茶，但來自菲律賓Roberto Medalla沒讓他達成願望，第一回合，兩人幾次拳腳組合互有來往。第二回合後半，吳仲凱一個漂亮的高低變化將對手摔入地面，Roberto也不甘示弱，馬上用朝天蹬持續將Khai逼退。

▲▼ 猛龍過江職業技擊爭霸賽-吳仲凱 VS Roberto。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼猛龍過江職業技擊爭霸賽-吳仲凱 VS Roberto。（圖／記者黃克翔攝）

地板的僵持延續到第三回合，Khai的幾次降伏嘗試與地面擊拳依然無法結束比賽，最終吳仲凱以大比分3比0一致判定獲勝。他賽後表示，「對手很厲害，不能輕敵，可惜沒能完成KO和降伏對手的目標，但能夠回來比賽很開心。」

吳仲凱不只是個格鬥家，更是一個武術家，秉持華人謙虛不自滿的傳統，賽前不跟對手嗆聲，賽後則是讚賞對手的實力，並反省自己的不足，「比賽結束後不會大吃大喝慶祝，武術家是一輩子的，有許多東西還要學習。」

▲▼ 猛龍過江職業技擊爭霸賽-吳仲凱 VS Roberto。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 猛龍過江職業技擊爭霸賽-吳仲凱 VS Roberto。（圖／記者黃克翔攝）

每一年回台吳仲凱都看到台灣格鬥賽事的不同與進步，現在他最希望能夠帶動MMA風潮，成為台灣選手的驕傲。「台灣有很多厲害的選手，希望台灣選手能夠打起來，像是吳巧貞就很厲害。很多人看格鬥只看外國人，覺得外國人身材高大、力量強，但我希望自己未來能跟林書豪一樣，成為格鬥領域的代表。」

旅居聖荷西的吳仲凱，回來台灣的機會不多，但每次回來必喝最愛的「珍珠奶茶」，比賽結束後馬上手拿一杯珍奶，他說：「媽媽唸我花太多錢買珍奶了，這次比賽很多粉絲們準備珍奶，我覺得很感動。」

▲▼猛龍過江職業技擊爭霸賽-吳仲凱 VS Roberto。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 猛龍過江職業技擊爭霸賽綜合格鬥吳仲凱
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