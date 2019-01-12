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猛龍過江／最強牙助吳巧貞護士服出場　木村鎖讓對手求饒

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▲▼猛龍過江職業技擊爭霸賽-吳巧貞 VS Dolores。（圖／記者黃克翔攝）

▲「最強牙助」吳巧貞護士服登場引爆全場歡呼。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者路皓惟／台北報導

「最強牙醫助理」吳巧貞火辣出場！12日猛龍過江職業技擊爭霸賽特別穿上護士服，立即引爆全場歡聲雷動，這場生涯第二場職業格鬥賽，吳巧貞在第二回合以「木村鎖」終結菲律賓老將米克（Dolores Meek），取得職業賽二連勝。

為了給粉絲大驚喜，她特別跑去西門町租護士服，「我的職業就是護理師，想用這個方式讓大家更認識我，希望大家喜歡這個開場，讓更多人參與和支持台灣綜合格鬥。」

▲▼猛龍過江職業技擊爭霸賽-吳巧貞 VS Dolores。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼猛龍過江職業技擊爭霸賽-吳巧貞 VS Dolores。（圖／記者黃克翔攝）

回到比賽中，一開局兩位女將都略顯保守，持續出拳刺探，菲律賓選手以開掌方式嘗試反擊，一度不慎接觸吳巧貞左眼，但不成大礙。吳巧貞在第一回合剩餘1分鐘時將對手壓制在在鐵籠邊，並且趁勝追擊，拿到一個漂亮的重摔。

第二回合，幾次漂亮的拳腳組合讓吳巧貞盡情發揮，並且將對手直接摔在地上。持續的地面壓制消耗了米克的注意力。在剩餘2分15秒時，吳巧貞突然發動一技木村鎖讓菲律賓選手拍地投降。

▲▼猛龍過江職業技擊爭霸賽-吳巧貞 VS Dolores。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼猛龍過江職業技擊爭霸賽-吳巧貞 VS Dolores。（圖／記者黃克翔攝）

「之前有贏過，這次準備更充分了，表現也比第一場好。」吳巧貞表示，「這一次嘗試很多以前怕做錯的動作，戰術執行成功，完成在三回合比賽結束前解決對手的目標。」

此戰賽前過磅時，菲律賓籍的對手米克過磅超重，遭扣除30%的出場費，並判罰2分的罰分，也就是說這場比賽吳巧貞只要不被KO，基本上贏面很大，但她仍主動出擊，「不想因為對手過磅而消極去打，但這也讓我更有優勢跟信心，可以做一些新東西。」

賽前就放話給對手教訓，吳巧貞最後用木村鎖搞定米克，「直拳打到對手的時候還滿爽的，她很耐打，但我的拳頭也不是省油的燈，站著不倒我還有關節技。」職業賽取得2連勝之後，吳巧貞準備好下一個挑戰，「希望台灣繼續辦下去，如果未來有人邀請我比賽，我也不會拒絕。」

▲▼猛龍過江職業技擊爭霸賽-吳巧貞 VS Dolores。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼猛龍過江職業技擊爭霸賽-吳巧貞 VS Dolores。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 猛龍過江職業技擊爭霸賽綜合格鬥吳巧貞
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