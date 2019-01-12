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猛龍過江／柯文哲觀戰直呼熱血　自爆過去是擺擺樣子

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▲▼猛龍過江職業技擊爭霸賽-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲猛龍過江職業技擊爭霸賽，台北市長柯文哲親臨現場觀戰，以及擔任頒獎嘉賓。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者路皓惟／台北報導

猛龍過江職業技擊爭霸賽於12日在台北和平籃球館舉行「武跆王」、「格鬥王」業餘職業等賽事，台北市長柯文哲也來到現場觀賽，看得一陣熱血沸騰，並喊話：「希望格鬥在台灣慢慢發揚光大，在台灣成為受歡迎的運動項目。」

過去柯文哲就對格鬥賽頗有興趣，為了推廣綜合格鬥運動宣傳台北市，曾在記者會上展現拳法，去年更參與綜合格鬥宣傳片的拍攝，談到那次經驗，他自爆：「其實當時綜合格鬥宣傳片，只是擺擺樣子而已。」

跆拳道的「武跆王」賽事壓軸的男子團體賽，由國內大專勁旅台體大與彰師大交手，台體大有奧運國手劉威廷領軍，彰師大有亞運國手楊宗燁率隊，柯文哲親臨現場觀戰，眼睛幾乎沒離開場中鐵籠，看得熱血沸騰，選手們在頒獎時也爭相合照。

柯文哲致詞時表示，「幾年來各國綜合格鬥運動的風潮已經越來越興盛，但目前臺灣對於格鬥這項運動尚在起步，透過這次的賽會以武會友，促進各項武技的交流，希望這個運動慢慢在台灣發揚光大，培養更多優秀的技擊運動選手，銜續與國際技擊運動接軌與交流，在台灣成為受歡迎的運動項目，各位繼續努力！大家加油！」

猛龍過江格鬥賽事推出以來就受到好評，不但有當今最受歡迎的MMA，還納入跆拳道、散打、極真空手等項目，都是拳拳到肉、真槍實彈的近身肉搏戰，連跆拳道都要脫下護具、頭盔，以最原始的跆拳道風格較量。

▲▼猛龍過江職業技擊爭霸賽-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 猛龍過江職業技擊爭霸賽綜合格鬥柯文哲
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