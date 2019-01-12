NFL／牛仔挑戰公羊　頂尖跑鋒正面對決

▲公羊跑鋒葛利（左）和牛仔跑鋒艾略特 。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

NFL 13日在台灣時間9點15開戰的第二場季後賽，為國聯第2種子公羊要迎戰第4種子，全球市值最高職業運動球隊牛仔。雙方都有頂級明星跑鋒在陣，加上公羊明星防守鋒線唐諾德(Aaron Donald)，預計帶來一場拳拳到肉的對決。

公羊明星跑鋒葛利（Todd Gurley）本季不僅繳出1251碼更貢獻多達17次達陣，為隊上頭號進攻武器。而四分衛戈夫（Jared Goff）本季表現出色傳出4688碼32達陣12抄截，但在12月作客防守強權芝加哥熊一戰遭受挫折傳球成功率下探45.5%，不過已有反彈跡象。

牛仔陣中擁有艾許(Leighton Vander Esch)和史密斯(Jaylon Smith)等優秀線衛等著葛利，後防也不差。牛仔場均僅丟掉20.2分在聯盟排第6，不過一般還是較看好公羊能夠過關。

牛仔擁有繳出1434碼和6達陣的頂尖跑鋒艾略特（Ezekiel Elliott)，加上外接手庫柏（Amari Cooper）被從突擊者交易來後績效不差，本季已累積1005碼7達陣。而公羊的防守場均失24分384碼在聯盟屬於中段班，但每次進攻平均被推進6碼倒數第5。不過公羊防守前線等著的，是惡名昭彰的蘇（Ndamukong Suh）以及本季20.5次擒殺王者唐諾德。