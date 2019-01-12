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NFL／50達陣四分衛來了！　酋長、小馬季後賽火力比拚

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▲▼本季傳出最多達陣的兩名馬霍姆斯（左）和拉克季後賽正面交鋒。（圖／達志影像／美聯社）

▲本季傳出最多達陣的兩名馬霍姆斯（左）和拉克季後賽正面交鋒。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

NFL分區季後賽在13日早上5點半開戰的，是拉克(Andrew Luck)率領的美聯第六種子小馬，將挑戰本季50次達陣的超級四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes），領軍的第一種子酋長。兩隊都是本季進攻非常強勢的球隊，預計將上演一場互轟大戰。

酋長和小馬過去在季後賽曾4次交手，但全部都由小馬拿下勝利。不過今年的酋長可不一樣，四分衛馬霍姆斯例行賽傳出勇冠全聯盟的50次達陣，身旁有明星近端鋒凱爾西(Travis Kelce)和希爾(Tyreek Hill)兩名接球好手助陣，進攻火力一流，場均35.3分425.6碼都是全聯盟第一。

而小馬四分衛拉克上季因為肩膀受傷1場未打本季大復活，傳出39次達陣僅次馬霍姆斯。身旁有接球大將(T.Y Hilton)和外卡戰對德州人跑出148碼的馬克(Marlon Mack)，場均27.1分排第5，386.2碼第7也不差。此外，小馬的進攻鋒線相當優秀，拉克整季只被擒殺18次為聯盟最佳，四分衛保護工作相當稱職。

小馬開季1勝5敗之後，接下來10場比賽拿下9場勝利，狀況相當火燙。雖然擁有強大進攻鋒線組成四分衛保護網，但酋長整季擒殺52次為聯盟第一。其中防守鋒線瓊斯(Chris Jones)貢獻15.5次，線衛福特(Dee Ford)13次為各隊四分衛的噩夢。不過除了擒殺之外，酋長攻強守弱，場均被攻下405.5碼聯盟倒數第二，26.3分倒數第九。相較之下，小馬場均失分21.5分，339.4碼都排在中上。

關鍵字： NFL季後賽酋長小馬
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