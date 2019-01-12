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這菜鳥真嗆！　唐西奇關鍵時刻命中率聯盟第二高

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▲▼唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇用天才身手席捲NBA。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

獨行俠菜鳥唐西奇（Luka Doncic）今（12）日客場交手灰狼，全場砍下29分、8籃板外加平生涯新高的12次助攻，其中在最後讀秒階段飆進超前三分彈更為關鍵，根據外媒統計唐西奇本季至今在關鍵時刻的命中率高居全聯盟第二。

▲唐西奇最後時刻連續飆進超前分。

唐西奇今天在比賽中末節球隊落後1分時發邊線球產生失誤，所幸小喬丹（DeAndre Jordan）隨即將球反抄了回來，唐西奇隨即將球帶過半場後果斷出手三分命中逆轉戰局，這此之前唐西奇已經連續兩次攻擊籃筐得手，也因為灰狼在唐西奇得分後都能夠將比分反超，這也讓唐西奇這次出手已經是第三次超前分。

根據《ESPN》的數據統計，前一位菜鳥能夠在比賽最後2分鐘內命中三次超前分的球員是，「半人半神」卡特於1999年4月2日交手溜馬，該場比賽卡特繳出31分、11籃板帶領暴龍以1分差氣走溜馬。

儘管唐西奇年僅19歲，但他的大心臟已經在菜鳥球季展現無遺，根據數據統計本季在決勝節最後5分鐘雙方分差在5分內的比賽，唐西奇的投籃命中率為42投24中，命中率57.1 %僅次於溜馬一哥歐拉迪波（Victor Oladipo）。

▲▼唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇將準備接下後德佬時代的獨行俠。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇在明星賽球迷票選兩階段共計獲得220萬張選票，在全西區僅次於「詹皇」詹姆斯（LeBron James）有機會以菜鳥之姿進入明星賽。不過唐西奇先要面對接下來兩場面對勇士、馬刺的挑戰，目前獨行俠以20勝22敗排在西區第12，這兩場比賽都下勝利後將能重返5成勝率，獨行俠本季主場勝率高達8成可以排在西區第5。

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇Luka Doncic
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