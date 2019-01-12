世界最強肉體C羅第2字母哥第3　小菜鳥力壓詹姆斯稱霸

▲C羅。（圖／翻攝自Cristiano Ronaldo FB）



記者林育正／綜合報導

《運動畫刊》聘請專家選出50位擁有最強身體素質的運動員，C羅(Critiano Ronaldo)和「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）分居第2和第3，詹姆斯(LeBron James)排第7，而第一名竟然是NFL紐約巨人菜鳥跑鋒(Saquon Barkley)。

C羅儘管已經33歲，但身為熱愛鍛鍊的體能狂，狀態依舊保持得相當不錯，還自稱身體年齡僅有23歲。C羅全身肌肉發達，腹部的6塊肌和上半身胸肌和二頭肌都非常驚人，場上進球效率依舊高檔，不愧為世界頂級足球明星，排行榜上高居第2。

第3名的「字母哥」安戴托昆波年僅24歲，6尺11的身高擁有7尺3臂展，強大的體能搭配越來越成熟的球技，已是NBA頂級球星之一。近年他更加強訓練增肌，甚至把拳擊放入他的訓練課表，還敢和巨石強森嗆聲，「希臘怪物」稱號非浪得虛名。

世界網球球王喬科維奇(Novak Djokovic)去年走過手肘傷勢，就連續在溫網和美網奪冠。喬帥身材精瘦、體能耐力佳，並且以絕佳協調性和柔軟度著稱，是今年賽季奪得大滿貫的熱門人選，以第4名上榜。

34歲的詹姆斯依舊是NBA最具影響力的球星之一，他多年來以超高規格照顧自己身體，自行聘請體能教練、防護員、廚師和按摩師幫助他備戰，以第7名上榜。

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）



最強身體素質排行榜第一名，為紐約巨人跑鋒巴克利。雖然擁有強壯身軀，但他仍保持非常靈活，在場上甚至能看到他飛躍防守球員的帥氣英姿。他也是史上第三位，整季能推進超過2000碼的菜鳥。

▲紐約巨人跑鋒巴克利。（圖／達志影像／美聯社）

