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羅素家暴醜聞導致身價下跌　小熊開出低於市價留人

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▲▼羅素。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅素以低於市價的價碼續留小熊。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

台北時間12日是大聯盟薪資仲裁提交的截止日，因此不少球隊都趕在這個時間點與球員簽下新合約以避免仲裁。小熊與上季因家暴遭禁賽的明星游擊手羅素（Addison Russell）簽下一年340萬美元的合約，這價碼也被外界認為是因羅素有醜聞纏身才被小熊「低價」留人。

羅素的新合約比去年多了20萬美元，假使他在執行完禁賽後歸隊並且待在40人名單超過150天，還能再拿到60萬美元的激勵獎金，總共可以拿到400萬美元的年薪，不過這價碼還是低於市場行情，根據《ESPN》報導，外界認為單純論羅素上賽季的身手，應該收到至少450萬美元的價碼。

▲▼羅素。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅素曾在2016年入選明星賽。（圖／達志影像／美聯社）

小熊球團在上賽季羅素爆發家暴事件後，比聯盟早先冷凍羅素，也讓他在9月20日後再也沒有出賽紀錄，賽季結束後外界也認為小熊會選擇將他釋出或是交易，不過最後仍決定留下羅素。羅素上賽季因為家暴事件遭到聯盟禁賽40場，禁賽場次的執行還需要28場，因此2019賽季最快也要到5月初才能重返球場。

今年將25歲的羅素，過去4年大聯盟生涯都在小熊隊度過，出賽533場總共敲出51轟、230打點，生涯打擊三圍0.242/0.313/0.392，曾經在2016賽季入選過明星賽。

除了羅素外小熊隊也與陣中數位具備薪資仲裁資格的好手談好換約，包括「老大」布萊恩（Kris Bryant）一年1290萬美元、巴伊茲（Javier Baez）一年520萬美元、舒瓦柏（Kyle Schwarber）339萬美元。

▼巴伊茲上賽季表現精湛。（圖／路透）

▲2018國聯外卡戰,小熊巴伊茲（Javier Baez）。（圖／路透）

關鍵字： MLB小熊家暴羅素Addison Russell
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