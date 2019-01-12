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詹家姐妹再合體長期搭檔　期盼超越首次合作邁向東奧

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▲▼ 詹詠然和詹皓晴在荷巴特女網賽拿下2019年首冠。（圖／劉雪貞提供）

▲詹詠然和詹皓晴在荷巴特女網賽拿下2019年首冠。（圖／劉雪貞提供）

記者林育正／綜合報導

「詹家姐妹」詹詠然和詹皓晴暌違2年後再次決定攜手長期搭檔，今年開季前兩站拿下1冠1亞的好成績。兩人希望這次成績能夠超越上次搭檔，並且朝著明年東京奧運邁進。「相較之前我們在心態上更成熟，希望這種感覺，對彼此的信任能夠延續下去。」詹詠然說。

「相較於去年搭檔不是很固定，一直在適應默契、戰術打法，導致於沒辦法很專心在自己身上。」去年賽季對詹詠然來說，算是成績不是那麼耀眼只拿下1座冠軍。隔了一段時間沒有和妹妹固定搭檔，這次兩人一起冬訓再出發，「在體能上、戰略溝通兩個人能夠一起冬訓是很大加分，相較之前我們在心態上更成熟，希望這種感覺，對彼此的信任能夠延續下去。希望可以長期搭配，不會只是澳洲這一圈。」 詹詠然說。

「這次合體我們都更加成熟，各自也在搭配過其他搭檔後更有進步。」詹皓晴說。過去自2012年開始詹家姐妹逐漸在WTA巡迴賽嶄露頭角，雖然2015年詹詠然和鄭潔搭檔在澳網奪下亞軍，但和妹妹隨後兩次闖進WTA年終賽，也連續在2015美網和2016澳網和法網連3站大滿貫闖進8強，直到2017年詹詠然和辛吉絲(Martina Hingis)搭檔暫時拆夥。

除了要在今年打出好成績，姐妹倆也要為了爭取明年2020東京奧運資格努力。詹皓晴說：「離明年還有段時間，剛剛就合體兩站拿1冠一亞是很好的開始。奧運非常重要，但我們先把眼前賽事表現好，只要我們做好了，要拿奧運資格應該沒什麼問題。」

▲▼ 詹詠然和詹皓晴在荷巴特女網賽拿下2019年首冠。（圖／劉雪貞提供）

關鍵字： 詹詠然詹皓晴
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