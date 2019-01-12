獨行俠巴瑞亞阿基里斯腱恐斷裂　職業生涯陷入危機

▲獨行俠巴瑞亞。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

獨行俠替補後衛巴瑞亞(J.J. Barea)在12日對上灰狼之戰於第四節上籃得手後與提格(Jeff Teague)發生衝撞受傷離場，而根據《ESPN》報導獨行俠隊內人士表示懷疑是右腳阿基里斯腱斷裂，很有可能大大影響這位34歲老將的職業生涯。

▲巴瑞亞上籃導致受傷。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



本季是巴瑞亞生涯第13個球季，中途曾有三季效力灰狼，其餘時間都待在獨行俠，是獨行俠2010-11賽季奪冠的成員之一。他本季場均10.5分、5.5籃板是獨行俠陣中表現最穩定的第六人，在此戰他與鮑威爾(Dwight Powell)在替補端的貢獻是獨行俠能夠贏球的原因之一，總教練卡萊爾(Rick Carlisle)則表示他將在明日接受MRI檢查。

▲卡森斯上季在鵜鶘也受到此傷。（圖／達志影像／美聯社）

本季轉戰勇士的卡森斯(DeMarcus Cousins)在上一季就是因為阿基里斯腱斷裂一直到現在都還沒復出，已退休的球星「小飛俠」布萊恩(Kobe Bryant)也曾在34歲的年紀遭遇這項傷勢，雖然順利復出，但被認為統治力已經不如以往。

34歲的巴瑞亞曾表示自己打算在打至少2季，但他本季合約就將到期，如果真的確診為阿基里斯腱斷裂，不只本季報銷，甚至也會影響下一季的出賽，對於這位波多黎各老將的職業生涯來說影響非常巨大。

▼布萊恩也曾經受過此傷。 (圖／達志影像／美聯社)