柯瑞三分進球數上升歷史第3　勇士37分血洗公牛

▲柯瑞三分進球數上升歷史第3。（圖／路透社）



記者張曜麟／綜合報導

勇士12日在主場迎來公牛挑戰，對於衛冕軍而言這是一場實力相差甚大的比賽，而金州大軍也在第一節就建立了26分的領先，更沒有給公牛任何反撲機會，第三節甚至一度領先達到44分，終場勇士就以146比109輕鬆收下勝利。值得一提的是，柯瑞(Stephen Curry)本戰命中5記三分彈，讓他三分進球總數來到2285顆超越泰瑞(Jason Terry)在歷史排名上升至第3名。

上一戰飆了43分的湯普森(Klay Thompson)一開局就延續火燙手感連飆3記三分彈，短短1分40秒勇士就打了11比2的猛攻，隨後衛冕軍更加強團隊火力，禁區、外線都讓公牛無法抵擋，而芝加哥軍團僅能靠零星單打來取分，讓勇士一再把比分擴大，傑布雷科(Jonas Jerebko)還在首節投進33英尺的壓哨「LOGO SHOT」使衛冕軍第一節打完就取得43比17絕對的領先優勢。

隨後公牛雖然第二節開始加強進攻火力，單節硬是比勇士多拿5分，不過仍無法縮小雙方差距，而衛冕軍在易籃後再次打出招牌「一波流」單節轟下40比21攻勢，三節打完就以116比76完全鎖定勝局，甚至最多一度領先達到44分，

由於分差過大，末節兩隊都放替補上場，不過勇士板凳仍有30分進帳，完全沒給公牛任何機會，其中庫克(Quinn Cook)、貝爾(Jordan Bell)以及德里克(Marcus Derrickson)三名替補得分都達10分以上，終場勇士也以146比109的37分差虐翻公牛。

本戰「勇士三星」合力攻下80分，湯普森30分，2籃板，1助攻；柯瑞28分，5籃板，8助攻；杜蘭特(Kevin Durant)22分，4籃板，5助攻。公牛方面拉文(Zach LaVine)攻下全隊最高29分，4籃板；波提斯(Bobby Portis)16分，4籃板，1助攻；布萊克尼(Antonio Blakeney)12分，1助攻。



雖然雙方實力差距過大，讓比賽早早進入垃圾時間，但「浪花一哥」柯瑞此役仍在三分紀錄榜上再次提升，本戰之前他的三分進球數達2280顆，排名歷史第4，只要在命中3記三分球，就能超越排名第3的「噴射機」泰瑞。

「咖哩」也不負眾望，本戰就轟了5顆三分彈，以2285球位居歷史第3，而在他前面的則是米勒(Reggie Miller)的2560顆以及「雷槍」艾倫(Ray Allen)的2973顆，而柯瑞也在賽前表示，「米勒和艾倫這兩人是三分球的指標，這也督促我要去追逐他們腳步，而當我名字越來越接近他們這非常特別。」

▲柯瑞。（圖／CFP）