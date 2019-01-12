猛龍過江／「館長」徒弟2分鐘鎖死對手　李育昇目標打職業

▲猛龍過江職業技擊爭霸賽業餘雛量級李育昇（紅方）鎖死陳志晃。（圖／中華格鬥協會提供，下同）



記者路皓惟／台北報導

在綜合格鬥MMA業餘頗有名氣的李育昇，猛龍過江職業技擊爭霸賽12日迎來生涯第4戰，第一回合就以腕部十字固定降伏對手陳志晃，這位來自「成吉思汗」健身房的格鬥好手取得了4連勝，今年要「打好打滿」一步步朝職業格鬥選手之路邁進。

猛龍過江職業技擊爭霸賽下午1點登場的業餘賽，李育昇再次對上陳志晃，上個月雙方就有過交手，當時李育昇拿下勝利，這次對決李育昇以地板技腕部十字固定降伏奪勝。「知道陳志晃比較擅長站立技，所以決定用地板技決勝負，第一回合就結束比賽也符合賽前的預期。」李育昇說。

父親是名氣響亮的跆拳道教練李佳融，李育昇從小就和技擊項目有了接觸，但他對練跆拳道實在沒興趣，國中就停練，父親一度氣得大罵，不過李育昇堅持走自己的路，他透露，自己小時候就熱愛運動，小學打過桌球，高中也曾打過籃球隊，但在接觸那麼多運動項目後，發現最愛的還是格鬥。

「以前國小、國中打架幾乎沒輸過，覺得自己還滿能打的。」李育昇坦言一開始喜歡打架的那種感覺，不過在真正接觸格鬥之後，體會到格鬥是「鬥智鬥勇」，絕非外界想得那麼暴力，而且在格鬥場上，只有一方是勝者，是證明自己的實力最好的舞台。

目前在「成吉思汗」健身房擔任教練，老闆就是赫赫有名的「館長」陳之漢，這次來到猛龍過江參加比賽，館長有無特別特訓？他笑說，「館長知道我來比賽，只有叫我不要受傷而已。」在健身房的工作經驗，也讓他在肌力和運動表現有很大的提升。

25歲的李育昇投入格鬥運動4年多，21歲的時候從散打開始練起，23歲開始真正接觸到綜合格鬥，為了在綜合格鬥有更全面的實力，他在2017年特別請假去學習柔術，加強較弱的地板技。

目前業餘綜合格鬥戰績4勝0敗，在業餘格鬥界已有不小的名氣，李育昇也給自己設下新的目標，新的一年將要參加更多的比賽，替自己多爭取積分，目標今年到職業去挑戰。