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賽揚加持身價暴漲　迪葛隆漲薪960萬美元刷新紀錄

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▲▼大都會迪葛隆。（圖／達志影像／美聯社）

▲迪葛隆新賽季年薪1700萬美金。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

大都會賽揚王牌迪葛隆（Jacob deGrom）在今（12）日與球隊達成協議，2019賽季年薪為1700萬美元，比起去年的740萬美金漲幅高達960萬美元也打破紅襪外野手貝茲（Mookie Betts）的950萬美元漲幅。

▲▼紅襪貝茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪貝茲新賽季薪資漲了950萬美金。（圖／達志影像／美聯社）

根據《ESPN》報導，貝茲在2018年的年薪是1050萬美元，今天與紅襪達成2019年賽季年薪為2000萬美元，漲幅950萬美金是歷史新高，不過經過不到一個小時，就傳出了迪葛隆的960萬美元漲幅再度刷新紀錄。

▲▼大都會辛德賈德。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會也搞定辛德賈德新賽季合約。（圖／達志影像／美聯社）

大都會除了搞定王牌投手迪葛隆在2019年的合約外，「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）新賽季年薪為600萬美元，也與2018年的297.5萬美元有著翻倍的漲幅。

30歲的迪葛隆上賽季出賽32場，儘管只有10勝9敗，但是防禦率1.70獨走全聯盟，217局的投球中送出269次三振，也入選生涯第二度的明星賽。最終獲選國聯賽揚獎，以及在MVP票選中獲得第五名。

大都會新任總管瓦格南（Brodie Van Wagenen）正是迪葛隆過去的經紀人，這也讓外界預測2020年將成為自由球員的迪葛隆，大都會會在此將會開出長約來留下這名賽揚強投。

關鍵字： MLB大都會薪資仲裁迪葛隆Jacob deGrom
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