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亞足賽／大陸篤定晉級　里皮：能擊敗亞洲任何對手

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▲▼ 武磊。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 武磊。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

亞洲盃足球賽中國第二戰3比0震撼教育菲律賓，中超金靴武磊兩記世界波更是讓人看得如癡如醉。中國在小組賽取得2勝確定能夠晉級16強，義大利名帥「銀狐」里皮(Marcello Lippi)也說：「中國能擊敗亞洲任何對手！」

「我的要求是先在小組賽晉級，我也看重球員個人表現，強調整體發揮。只要打出自信他們會有非常好的結果。只要發揮出自己實力，我們能在亞洲擊敗任何對手。這場我們打出侵略性創造很多機會，也獲得3顆進球，恭喜球員拿下勝利。」里皮說。

▲▼亞洲盃,亞足賽,大陸男足 ,主帥里皮 （圖／CFP）

▲里皮。 （圖／CFP）

「武磊表現非常好，和平時一樣發揮出進攻能力。我希望他去歐洲適合他特點的球隊，會對他有更大提升。」武磊此役在第40分鐘在右路禁區內一步接到隊友傳球，直接起腳轟向球門遠腳；第66分鐘自由求他趁著沒還沒落地，就凌空抽射將球踢進，技術含量超高。

由於中國上一戰2比1擊敗吉爾吉斯，在小組賽2勝確定晉級，因此第三戰的中韓大戰可能會調整先發陣容，派上部分替補球員，也讓傷兵休息。「我強調要踢得有親確定，不害怕任何對手。只要發揮出自身特點，跟對手打出勢均力敵的比賽，希望球員在心理層面有更大進步。」

關鍵字： 亞足賽中國
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