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澳網／前球王穆雷20個月走不出傷勢　溫網後可能退休

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▲▼ 英國前球王穆雷。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國前球王穆雷。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

英國前世界球王穆雷(Andy Murray)1年多來不斷與臀部傷勢對抗，但在澳網開打前接受訪問談到身體狀況不禁落下眼淚，坦言有可能在今年溫網後退休。「我不確定否帶著傷痛再打4、5個月。」穆雷說。

穆雷去年1月動刀治療臀部傷勢，美網為他整年唯一出戰的大滿貫。去年他在6月復出，整年他出戰13場比賽，最好曾在華盛頓和深圳男網賽打到8強。最近開打的新賽季，他則是在布里斯本男網賽闖進第二輪。「我感覺非常不好，長時間以來我很掙扎。過去20個月以來我承受嚴重傷痛，我幾乎嘗試了所有辦法，但還是沒辦法好轉。」

「我的狀況比6個月前好多了，但還是非常不舒服。我仍舊能發揮到一定程度，但和過去的最高水準還是有差距。」31歲的穆雷預計將如期參戰澳網，首輪將面對西班牙第22種子阿古特(Roberto Bautista Agut)，他坦言已無法發揮過去奪下大滿貫的水準。

「我感到很嚴重的疼痛，現在根本不知道傷什麼時候會好，我需要設定一個結束的時間點。傷勢真的讓我太痛苦，我需要考量到我生活品質。我想打到溫布頓再結束生涯，但不知道我做不做得到。我不確定能不能帶著傷勢再打4、5個月。」穆雷手握2座溫網和1座美網共3座大滿貫，考慮回到家鄉為生涯劃下句點。如果撐不到溫網，接下來要開戰的澳網可能會是他最後的大滿貫。

「我考慮過再動一個更大的手術，減輕我的疼痛，讓我有更好的生活品質。這是我要認真考慮的，有些運動員經歷過這種手術後成功回到場上，但沒有人能保證。」在澳網的記者會上，穆雷被記者簡單問道「感覺怎麼樣？」，就拉下帽子掩面哽咽，承受的掙扎不可言喻。

▲▼ 英國前球王穆雷。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 澳網穆雷
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