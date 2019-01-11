SBL／剛獲單月MVP　裕隆超級洋將桑尼背傷下週可能就掰掰

▲桑尼（Sani Sakakini）連續3場高掛免戰牌。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／台北報導

裕隆的超級洋將桑尼（Sani Sakakini）12月才繳出單月場均25.2分、14籃板的強勢表現，但卻在上週的賽程下背不適的問題，傷勢反反覆覆10日的比賽依然無法上陣，裕隆執行教練李啟億顯露無奈透露，若明天核磁共振檢查後不樂觀，恐怕下週就得換洋將。

巴勒斯坦現役國手桑尼，過去在中國CBA就滿負盛名，本季場均24.3分、14.2籃板皆為全隊之首，12月單月25.2分、14籃板、2.5助攻，帶領裕隆拉出5連勝，在本週之前戰績還與金酒並列龍頭。

不料2週前新竹的賽事，桑尼隨球隊返回台北路程中，坐巴士出現下背不適的狀況，缺席上週2場比賽，10日天母體育館的賽事持續高掛免戰牌。

▲桑尼剛獲得12月單月MVP。（圖／籃協提供）

「桑尼的健康狀況時好時壞，恐怕比預期的嚴重，」李啟億在裕隆78比90不敵金酒後說道，「明天有安排核磁共振檢測，如果並非單純肌肉的問題，必須休養一陣時間的話，那就會換人。」

桑尼下背的問題已經不是第一次，先前彰化體育館的例行賽就曾發生過。李啟億補充道，裕隆不像其他球隊會保留3名洋將輪流登錄，桑尼對裕隆貢獻很大，所以球團也給他2、3週的休息時間，球隊也知道找到跟桑尼相同等級的洋將實在不容易，但傷勢不樂觀的話下週就會換人。