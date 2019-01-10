運動雲

> >

SBL／梅奧一句話點醒溫立煌　他教我籃球員是「冷血士兵」

ETtoday運動雲

▲▼溫立煌。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲溫立煌。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲梅奧（O.J. Mayo）一句話讓溫立煌大進步。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／台北報導

達欣的二年級生溫立煌本季的進步有目共睹，他表示除了雙洋將制度之下上場時間增加，另外一個原因就是梅奧（O.J. Mayo）的技術與心態上的指導，梅奧教他籃球員必須當個「冷血士兵」，心情不能隨著比賽大起大落，做好本份就會對球隊有貢獻。

2016年還是瓊斯盃中華白隊翻譯，2017年成為世大運國手並在第15屆選秀會首輪第7順位被達欣挑中。溫立煌200公分的身高搭配93公斤，有著「過瘦」的疑慮，新系賽季也只有19場出賽場均4分鐘的出賽時間，成績1.4分、0.7籃板。

一年的磨練加上雙洋將政策必須更多人手出面扛洋將，溫立煌獲得更多的出賽機會，目前17場全數都有出賽紀錄，平均出賽時間翻倍到8分，以60.6%的投籃命中率，貢獻2.6分、1.8籃板，進步幅度有目共睹。10日對台啤的比賽繳出9分、5籃板，雙雙都是生涯最佳。

「有了時間就有更多發揮空間，所以成績也比較好看了，」溫立煌說道，「不只這樣，梅奧也教了我很多。」

▲▼2019.01.10 達欣vs台啤，梅奧（O.J. Mayo）、林宜輝。（圖／籃協提供）

▲梅奧（O.J. Mayo）。（圖／籃協提供）

「有一次因為比賽打不好心情很低落，梅奧就過來關心我，他跟我說『籃球員必須像是冷血士兵』，心情不能隨著比賽大起大落，如此反而會影響場上表現。只要持續努力做好本份，就會繳出該有的成績，也會幫助到球隊，他的這句話影響我最深。」

溫立煌透露，梅奧在技術層面也傳授良多，帶領他進步讓場上與後衛的搭配更加流暢。至於身材的疑慮，溫立煌主要透過重量訓練去增加肌力，雖然身材的劣勢無法馬上彌補，但他會透過快速地腳步移動去克制對手的力量。「不只帶領我進步，他每次帶著大家投籃每個人都有進步，他就像是個領袖級人物在帶著我們成長。」

達欣陣中的老大哥林宜輝也給予溫立煌肯定，表示他的進步是看得見的，今年甚至還能夠煽洋將火鍋，在跑位跟進上也都做得不錯。

▲▼溫立煌。（圖／記者潘泓鈺攝）

關鍵字： SBL溫立煌達欣梅奧
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女店員「英文連珠炮」摃殺價　全程霸氣外露...老外喝西北風

熱門新聞

中職／郭泓志IG三根玉米筍「3月見」　網：要來兄弟了

中職／郭泓志自由了　桃猿與統一都不想要

中職／不是百勝尼伯特　富邦看上更猛洋投

中職／中信兄弟不要郭泓志　劉志威：不會有進一步動作

中職／李振昌躍居兄弟第3高薪　威脅陳禹勳救援王3連霸

中職／毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

讀者回應

﻿

最新新聞

1SBL／金酒、裕隆嘴砲不斷開打

2泰國1比0退巴林　東南亞球隊開胡

3SBL／梅奧一句話溫立煌大進步

4桃猿校園巡迴　菜鳥今桃園開練

5台壽保加深與兄弟合作　推薦選手測試

熱門新聞

1郭泓志IG「3月見」　網猜要來兄弟了

2郭泓志自由了　桃猿與統一都不想要

3不是百勝尼伯特　富邦新洋投更猛

4不要郭泓志　兄弟：不會有進一步動作

5李振昌變兄弟第3高薪　威脅陳禹勳救援王

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

林子偉當反毒大使現身南港高工　著霹靂小組裝：好帥！想穿回家

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

日本火力中樞　旅外最強香川真司

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366