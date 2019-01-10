SBL／梅奧一句話點醒溫立煌　他教我籃球員是「冷血士兵」

▲溫立煌。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲梅奧（O.J. Mayo）一句話讓溫立煌大進步。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／台北報導

達欣的二年級生溫立煌本季的進步有目共睹，他表示除了雙洋將制度之下上場時間增加，另外一個原因就是梅奧（O.J. Mayo）的技術與心態上的指導，梅奧教他籃球員必須當個「冷血士兵」，心情不能隨著比賽大起大落，做好本份就會對球隊有貢獻。

2016年還是瓊斯盃中華白隊翻譯，2017年成為世大運國手並在第15屆選秀會首輪第7順位被達欣挑中。溫立煌200公分的身高搭配93公斤，有著「過瘦」的疑慮，新系賽季也只有19場出賽場均4分鐘的出賽時間，成績1.4分、0.7籃板。

一年的磨練加上雙洋將政策必須更多人手出面扛洋將，溫立煌獲得更多的出賽機會，目前17場全數都有出賽紀錄，平均出賽時間翻倍到8分，以60.6%的投籃命中率，貢獻2.6分、1.8籃板，進步幅度有目共睹。10日對台啤的比賽繳出9分、5籃板，雙雙都是生涯最佳。

「有了時間就有更多發揮空間，所以成績也比較好看了，」溫立煌說道，「不只這樣，梅奧也教了我很多。」

▲梅奧（O.J. Mayo）。（圖／籃協提供）

「有一次因為比賽打不好心情很低落，梅奧就過來關心我，他跟我說『籃球員必須像是冷血士兵』，心情不能隨著比賽大起大落，如此反而會影響場上表現。只要持續努力做好本份，就會繳出該有的成績，也會幫助到球隊，他的這句話影響我最深。」

溫立煌透露，梅奧在技術層面也傳授良多，帶領他進步讓場上與後衛的搭配更加流暢。至於身材的疑慮，溫立煌主要透過重量訓練去增加肌力，雖然身材的劣勢無法馬上彌補，但他會透過快速地腳步移動去克制對手的力量。「不只帶領我進步，他每次帶著大家投籃每個人都有進步，他就像是個領袖級人物在帶著我們成長。」

達欣陣中的老大哥林宜輝也給予溫立煌肯定，表示他的進步是看得見的，今年甚至還能夠煽洋將火鍋，在跑位跟進上也都做得不錯。