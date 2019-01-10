中職／自主培訓球員非正式簽約　不用列60人名單　

▲統一獅隊林祖傑。（圖／記者陳立勳攝）

記者歐建智／台北報導

中職規定每年11月30日要提出60人保留名單，9日再解釋非60人名單中球員是自由契約球員，但是「自主培訓」球員由於非合約所屬球員，因此可以不用列在60人保留名單。

中職在2016年6月29日領隊會議決議，實施「季後宣告契約保留球員」制度，為有利球團戰力補強及增加球員流動性，並兼具考量選手生涯規畫之意義，實施季後宣告保留球員制度。

規章中寫著：「各球團應於每年11月30日前，向聯盟提出該年度之所屬球員中，擬於下年度締結契約的保留球員，契約保留球員人數限制最多60人。會長於每年12月2日公告契約保留球員名單。」

由於不在60人保留名單內的球員，身分認定產生不同意見，聯盟在9日領隊會議開會決議，不是60人保留名單球員就是自由契約球員。

但是中信兄弟在去年9月22日與去年選秀落榜的廖乙忠、楊子亦簽為自主培訓球員，統一獅在10月12日簽下林祖傑為自主培訓球員。

廖乙忠、楊子亦、林祖傑都不在60人名單裡面，但他們並非球團正式簽約的合約所屬球員，自然不用放在60人名單中。

中職自主培訓球員規定，球團每年8月31日前得與自主培訓球員簽訂正式選手合約，身分轉換為合約所屬球員。

▲廖乙忠。（圖／記者楊舒帆攝）