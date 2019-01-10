SBL／3老將本週拚歷史紀錄　呂政儒瞄準超越田壘得分王

體育中心／綜合報導

本週天母體育館的SBL賽事將是「老將紀錄週」，上週歷史三分球王呂政儒飆進生涯第800顆三分彈延續紀錄，同時距離田壘所保持的4883分聯盟紀錄也只差23分，而富邦勇士的蔡文誠也只要再抓下12籃板就能超越戴維斯（Quincy Davis）攀升至歷史第2，達欣的蘇翊傑距離吳永仁的歷史第2高助攻數也只差27次。

第15季SBL年度MVP呂政儒，6日將自己所保持的歷史三分球王紀錄推進到800顆里程碑，生涯累積4860分的他，喊話要超越田壘的4883分成為歷史得分王，只要他在10日對戰金酒的比賽得到超過24分即可達成目標。

擁有「本土洋將」之稱的富邦勇士看板球星蔡文誠，目前生涯累積1975顆籃板，因為背傷開刀本季還沒出賽過的璞園洋將戴維斯生涯累積1986顆，蔡文誠本季場均8.2顆籃板，本週11日對璞園、13日對金酒很有機會超越成為歷史第2，而距離歷史籃板王田壘的2222顆也不遠。

達欣主控蘇翊傑去年底才達成生涯400抄截里程碑，而他生涯累積1187次助攻也逐漸逼近現富邦勇士助教吳永仁的1213次。雖然差距還有27次，不過蘇翊傑曾經在12月30日隊金酒單場送出10助攻，加上FIBA新規則放寬助攻的定義後，本週2場比賽也有機會達標。