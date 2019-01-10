運動雲

> >

SBL／3老將本週拚歷史紀錄　呂政儒瞄準超越田壘得分王

ETtoday運動雲

▲裕隆呂政儒、桑尼。（圖／籃協提供）

體育中心／綜合報導

本週天母體育館的SBL賽事將是「老將紀錄週」，上週歷史三分球王呂政儒飆進生涯第800顆三分彈延續紀錄，同時距離田壘所保持的4883分聯盟紀錄也只差23分，而富邦勇士的蔡文誠也只要再抓下12籃板就能超越戴維斯（Quincy Davis）攀升至歷史第2，達欣的蘇翊傑距離吳永仁的歷史第2高助攻數也只差27次。

第15季SBL年度MVP呂政儒，6日將自己所保持的歷史三分球王紀錄推進到800顆里程碑，生涯累積4860分的他，喊話要超越田壘的4883分成為歷史得分王，只要他在10日對戰金酒的比賽得到超過24分即可達成目標。

▲▼第16季SBL開幕戰，富邦勇士vs璞園，蔡文誠。（圖／記者潘泓鈺攝）

擁有「本土洋將」之稱的富邦勇士看板球星蔡文誠，目前生涯累積1975顆籃板，因為背傷開刀本季還沒出賽過的璞園洋將戴維斯生涯累積1986顆，蔡文誠本季場均8.2顆籃板，本週11日對璞園、13日對金酒很有機會超越成為歷史第2，而距離歷史籃板王田壘的2222顆也不遠。

▲達欣麥克連、蘇翊傑、范耿祥。（圖／籃協提供）

達欣主控蘇翊傑去年底才達成生涯400抄截里程碑，而他生涯累積1187次助攻也逐漸逼近現富邦勇士助教吳永仁的1213次。雖然差距還有27次，不過蘇翊傑曾經在12月30日隊金酒單場送出10助攻，加上FIBA新規則放寬助攻的定義後，本週2場比賽也有機會達標。

關鍵字： SBL呂政儒蘇翊傑蔡文誠
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女店員「英文連珠炮」摃殺價　全程霸氣外露...老外喝西北風

熱門新聞

中職／郭泓志IG三根玉米筍「3月見」　網：要來兄弟了

中職／郭泓志自由了　桃猿與統一都不想要

中職／不是百勝尼伯特　富邦看上更猛洋投

中職／不要郭泓志？　中信兄弟：內部討論有無戰力需求

林書豪吸引力蔓延全聯盟　美媒：打得好具經驗有利老鷹交易

林書豪作客籃網狂出手18次　返替補拿16+5不敵前東家

讀者回應

﻿

最新新聞

1謝淑薇澳網位女單第28種子

2遊騎兵1年約簽「敗投王」米勒

3火腿公布春訓行程　快來看大王

4統一獅13日開訓　渡邊久信來台

5豪哥不怕命中率低：重點是投籃品質

熱門新聞

1郭泓志IG「3月見」　網猜要來兄弟了

2郭泓志自由了　桃猿與統一都不想要

3不是百勝尼伯特　富邦新洋投更猛

4不要郭泓志？兄弟：內部討論有無需求

5美媒讚豪哥打得好有經驗有利交易

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

林子偉當反毒大使現身南港高工　著霹靂小組裝：好帥！想穿回家

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366