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費城人與白襪爭馬查多　就連「B計畫」也都是莫斯塔克斯

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▲▼釀酒人，莫斯塔克斯（Mike Moustakas）。（圖／路透社）

▲莫斯塔克斯（Mike Moustakas）。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

費城人與白襪都積極地爭搶馬查多（Manny Machado），不僅如此，兩隊就連備案都相同，根據《MLB Network》報導，若馬查多去其他隊，他們會將目標轉移到明星三壘手莫斯塔克斯（Mike Moustakas）。

費城人、洋基、白襪以及一支未被媒體揭露的第4隊相當積極地爭取馬查多的加盟，白襪狂打「人情牌」，接連簽下馬查多妹婿阿隆索（Yonder Alonso）與他的好兄弟傑伊（Jon Jay），費城人也持續加碼。

根據《MLB Network》記者摩洛西（Jon Morosi）10日報導，兩隊不僅都在爭取馬查多，就連「B計畫」也都相同，正是從釀酒人跳脫合約的莫斯塔克斯。費城人為了能夠搶下兩人其一，計畫送走上季繳出.270/.314/.467，22轟、68打點的主戰三壘手法蘭柯（Maikel Franco），而教士也對法蘭柯表達濃厚興趣。

身為2015年皇家奪冠大功臣莫斯塔克斯，2017年敲出38轟打破隊史紀錄，拒絕1740萬美元合格報價尋求更大合約，但由於錯估情勢只好與皇家簽下1+1短約。莫斯塔克斯季中被交易到釀酒人，隨著國聯冠軍戰的失利，季後決定跳脫合約。

現年30歲的莫斯塔克斯上季成績有所下滑，打擊三圍從2017年的.272/.314/.521退步到.251/.315/.459，全壘打產量也從38轟少了10轟，不過打點數從85成長到95。

關鍵字： 白襪費城人莫斯塔克斯馬查多
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