亞足賽／第二輪賽事開始　巴林碰換主帥三天泰國拼搶首勝

▲ 亞洲盃,敘利亞vs巴勒斯坦。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃目前正在阿聯進行小組賽，第二輪賽事將從10日登場，A組的第一比賽將由巴林晚間7點（台灣時間）出戰泰國，巴林第一輪逼平地主阿聯，這次碰上更換主帥的泰國，面對還在適應期間的泰國，巴林可望能夠拿下。

▼亞洲盃,印度vs泰國。（圖／達志影像／美聯社，下同）

巴林在小組賽第一場踢平巴林，也終止對巴林的連敗紀錄，另一頭的泰國，卻是在首戰以1比4爆冷輸給印度，輸球後的隔天，泰國足總主席Somyot Poompanmoung就宣佈終止和總教練Milovan Rajevac的合約，改由助理教練暫代。

FIFA排名118的泰國如今或許士氣還受到前一戰落敗影響，加上更換主帥三天就要再戰排在93名的巴林，巴林在技術和體格上都佔有優勢，巴林此戰或許會把握機會搶下勝利，想要贏球難度應該不會太高。

▼亞洲盃,阿聯vs巴林。

另一組的賽事由阿聯對上印度，阿聯在首場遭逼和之後，傳出主帥和球員氣氛不甚融洽，但是帶著地主優勢，渴望先拿下第一場勝利，而印度剛剛擊敗泰國氣勢大振，FIFA排名的79的阿聯看似優勢在握，不過排名97的印度也將延續贏球氣勢力拼，因此情況還很難說。

B組第一場則由約旦對上敘利亞，約旦前一場對上上屆冠軍澳洲，即便控球時間只有23%，但是靠著堅強防守爆冷贏球；敘利亞則是在對上巴勒斯坦一戰，面對對方一人紅牌退場，卻無法把握優勢繳出和局，本戰對決也要力拼進球數。

▼亞洲盃,澳洲vs約旦。