運動雲

> >

亞足賽／第二輪賽事開始　巴林碰換主帥三天泰國拼搶首勝

ETtoday運動雲

▲▼ 亞洲盃,亞足賽,敘利亞vs巴勒斯坦（白） 。（圖／CFP）

▲ 亞洲盃,敘利亞vs巴勒斯坦。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃目前正在阿聯進行小組賽，第二輪賽事將從10日登場，A組的第一比賽將由巴林晚間7點（台灣時間）出戰泰國，巴林第一輪逼平地主阿聯，這次碰上更換主帥的泰國，面對還在適應期間的泰國，巴林可望能夠拿下。

▼亞洲盃,印度vs泰國。（圖／達志影像／美聯社，下同）

▲▼亞洲盃,亞足賽,▼亞洲盃,印度vs泰國（藍）。（圖／達志影像／美聯社）

巴林在小組賽第一場踢平巴林，也終止對巴林的連敗紀錄，另一頭的泰國，卻是在首戰以1比4爆冷輸給印度，輸球後的隔天，泰國足總主席Somyot Poompanmoung就宣佈終止和總教練Milovan Rajevac的合約，改由助理教練暫代。

FIFA排名118的泰國如今或許士氣還受到前一戰落敗影響，加上更換主帥三天就要再戰排在93名的巴林，巴林在技術和體格上都佔有優勢，巴林此戰或許會把握機會搶下勝利，想要贏球難度應該不會太高。

▼亞洲盃,阿聯vs巴林。

▲▼亞足賽,亞洲盃,阿聯vs巴林,巴林 Mohamed Al Rohaimi （13號）。（圖／達志影像／美聯社）

另一組的賽事由阿聯對上印度，阿聯在首場遭逼和之後，傳出主帥和球員氣氛不甚融洽，但是帶著地主優勢，渴望先拿下第一場勝利，而印度剛剛擊敗泰國氣勢大振，FIFA排名的79的阿聯看似優勢在握，不過排名97的印度也將延續贏球氣勢力拼，因此情況還很難說。

B組第一場則由約旦對上敘利亞，約旦前一場對上上屆冠軍澳洲，即便控球時間只有23%，但是靠著堅強防守爆冷贏球；敘利亞則是在對上巴勒斯坦一戰，面對對方一人紅牌退場，卻無法把握優勢繳出和局，本戰對決也要力拼進球數。

▼亞洲盃,澳洲vs約旦。

▲▼ 亞足賽,亞洲盃,澳洲vs約旦,約旦門將Amer Shafi。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃巴林泰國
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

小三跪著露「白皙嫩腿」頻道歉 長太美網心疼：罵輕點

推薦閱讀

亞足賽／險勝土庫曼「是很好警惕」　吉田麻也：每場都不容易

熱門新聞

中職／郭泓志自由了　桃猿與統一都不想要

中職／不是百勝尼伯特　富邦看上更猛洋投

中職／不要郭泓志？　中信兄弟：內部討論有無戰力需求

高球女神許恩智逆天長腿媲美「南韓腿精」！雙峰也超誘人

林書豪吸引力蔓延全聯盟　美媒：打得好具經驗有利老鷹交易

林書豪作客籃網狂出手18次　返替補拿16+5不敵前東家

讀者回應

﻿

最新新聞

1蔣智賢右打點出全壘打

2巴林碰換主帥三天泰國拼搶首勝

3YONEX VAMOS訓練營五度來台

4大陸傷兵多仍想拚亞洲盃晉級

5小賈索轟26分斬斷馬刺5連勝

熱門新聞

1郭泓志自由了　桃猿與統一都不想要

2不是百勝尼伯特　富邦新洋投更猛

3不要郭泓志？兄弟：內部討論有無需求

4高球「腿精」許恩智逆天長腿吸睛

5美媒讚豪哥打得好有經驗有利交易

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

林子偉當反毒大使現身南港高工　著霹靂小組裝：好帥！想穿回家

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366