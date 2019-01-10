亞足賽／險勝土庫曼「是很好警惕」　吉田麻也：每場都不容易

▲亞洲盃,日本vs土庫曼 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃目前正在阿聯進行小組賽，F組的日本出戰土庫曼，上半場讓土庫曼先進球，日本下半場上演15分鐘進3球，3比2逆轉奪勝，讓森保一上任後的不敗紀錄推進至6場，森保一賽後提到，「總算能夠勝出，會盡力備戰下場對阿曼。」

日本過去和土庫曼沒有交手過，雖然掌握較多控球時間，但是上半場一直找不到空隙進球，第27分鐘土庫曼隊長Arslanmyrat Amanow禁區外一記大腳遠射破門，下半場日本開始改變節奏，大迫勇也在51分鐘以及55分鐘連進兩球，小將堂安律進球幫助球隊擴大領先，最終日本以3比2勝出。

▼堂安律進球。

賽後隊長吉田麻也表示，「這場比賽險勝下來，我們對對手了解的太少，難以做出針對性的策略，雖然球隊表現沒有到最好，不過能夠踢進3球還是很重要，這場比賽也證明了亞洲盃的每場比賽都很不容易，是很好的警惕。」

20歲小將堂安律的這顆進球，則是他在森保一執教後的第二顆進球，「上半場我起腳機會比較少，下半場努力把握機會，可以進球很開心，因為如果沒能進球，可能會讓情勢相當困難。」

本場比賽部署也可以看出大迫勇也在球隊的重要性，不過中場的安排或還需要調整，森保一提到，「有預料到第一場比賽可能會很困難，雖然我們先掉球，但大家沒有放棄，還是會以能夠一邊成長一邊贏球為目標，積極準備下一場對阿曼的比賽。」