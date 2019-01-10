溜馬接連慘敗綠衫軍及暴龍　寄望透納早日歸隊

▲ 溜馬透納(Myles Turner)。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

溜馬在客場以108比135慘敗給塞爾提克，本季平均失分聯盟最低的溜馬隊在這場比賽狂失135分，陣中主力中鋒透納(Myles Turner)的缺陣與這樣的情況有很大的關係。在少了他的三場比賽中溜馬分別被綠衫軍以及暴龍這兩支季後賽等級的球隊痛宰。

溜馬在與綠衫軍之戰完全無法守住對手的進攻，每一節得分都輸給對手，塞爾提克在全場高達56.8%的命中率下，即使頭號球星厄文(Kyrie Irving)僅攻下12分仍讓比賽早早進入垃圾時間。此戰攻下17分的歐拉迪波(Victor Oladipo)就在賽後簡單表示，「我們今晚打得爛透了，對暴龍那場也是。」

7日溜馬在客場挑戰少了雷納德(Kawhi Leonard)的暴龍，在第三節末段被拉開比分，最終丟掉121分。昨(9)日對上騎士之戰在上半場打完取得20分領先之下也差點被翻盤，根據統計，透納是溜馬陣中防守效率值最高的球員，溜馬在他缺席的三戰平均失分為123.6分與賽季平均的102.3分相差超過20分。

透納是四年級生，本季可繳出場均12.9分7.1籃板外帶2.8次阻攻，目前是聯盟的阻攻王，總教練麥克米蘭(Nate McMillan)也表示透納是支撐球隊防守的人，但他目前仍因肩傷被放在每日觀察名單。

▼透納(Myles Turner)被教練視為溜馬的防守核心。（圖／CFP）