運動雲

> >

溜馬接連慘敗綠衫軍及暴龍　寄望透納早日歸隊

ETtoday運動雲

▲▼ 溜馬,透納,Myles Turner。（圖／CFP）

▲ 溜馬透納(Myles Turner)。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

溜馬在客場以108比135慘敗給塞爾提克，本季平均失分聯盟最低的溜馬隊在這場比賽狂失135分，陣中主力中鋒透納(Myles Turner)的缺陣與這樣的情況有很大的關係。在少了他的三場比賽中溜馬分別被綠衫軍以及暴龍這兩支季後賽等級的球隊痛宰。

溜馬在與綠衫軍之戰完全無法守住對手的進攻，每一節得分都輸給對手，塞爾提克在全場高達56.8%的命中率下，即使頭號球星厄文(Kyrie Irving)僅攻下12分仍讓比賽早早進入垃圾時間。此戰攻下17分的歐拉迪波(Victor Oladipo)就在賽後簡單表示，「我們今晚打得爛透了，對暴龍那場也是。」

7日溜馬在客場挑戰少了雷納德(Kawhi Leonard)的暴龍，在第三節末段被拉開比分，最終丟掉121分。昨(9)日對上騎士之戰在上半場打完取得20分領先之下也差點被翻盤，根據統計，透納是溜馬陣中防守效率值最高的球員，溜馬在他缺席的三戰平均失分為123.6分與賽季平均的102.3分相差超過20分。

透納是四年級生，本季可繳出場均12.9分7.1籃板外帶2.8次阻攻，目前是聯盟的阻攻王，總教練麥克米蘭(Nate McMillan)也表示透納是支撐球隊防守的人，但他目前仍因肩傷被放在每日觀察名單。

▼透納(Myles Turner)被教練視為溜馬的防守核心。（圖／CFP）

▲溜馬透納。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA溜馬透納塞爾提克暴龍
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

「駕照剛到手」18歲女自撞路樹　拋飛落8公尺深水溝慘遭截肢

推薦閱讀

暴龍羅瑞連休6場復出首戰12分　替補鮑威爾砍23分退溜馬

聯盟MVP熱門正面對決　字母哥27+21力壓哈登42分

熱門新聞

中職／郭泓志自由了　桃猿與統一都不想要

中職／郭泓志IG三根玉米筍「3月見」　網：要來兄弟了

中職／不是百勝尼伯特　富邦看上更猛洋投

中職／不要郭泓志？　中信兄弟：內部討論有無戰力需求

林書豪吸引力蔓延全聯盟　美媒：打得好具經驗有利老鷹交易

高球女神許恩智逆天長腿媲美「南韓腿精」！雙峰也超誘人

讀者回應

﻿

最新新聞

1SBL／3老將本週拚歷史紀錄

2湯神轟43分僅運球4次卻意外奶油手

3狀元艾頓直言唐西奇表現讓他尷尬

4郭泓志還沒球隊　經紀公司積極與富邦談

5不爽付3億美元　洋基退出馬查多爭奪？

熱門新聞

1郭泓志自由了　桃猿與統一都不想要

2郭泓志IG「3月見」　網猜要來兄弟了

3不是百勝尼伯特　富邦新洋投更猛

4不要郭泓志？兄弟：內部討論有無需求

5美媒讚豪哥打得好有經驗有利交易

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

林子偉當反毒大使現身南港高工　著霹靂小組裝：好帥！想穿回家

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

日本火力中樞　旅外最強香川真司

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366