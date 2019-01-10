亞足賽／土庫曼14年後重返決賽圈　對日本世界波被讚開賽最佳

▲亞洲盃,日本vs土庫曼,Arslanmyrat Amanow進球 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃目前正在阿聯進行小組賽，F組的日本出戰土庫曼，上半場讓土庫曼先進球，日本下半場上演15分鐘進3球，3比2逆轉奪勝，也讓日本隊長吉田麻也提到，「這是很好的警惕。」而土庫曼Arslanmyrat Amanow的一記世界波，也特別引發關注。

日本FIFA排名50，土庫曼則是127，不過日本賽前就警醒著不要上演爆冷，雙方實力看似有段差距下，但是並沒有太多的交手經驗，因此上半場日本進攻機會都差一些，反而先讓Arslanmyrat Amanow禁區外遠射破門，這球其實也是日本後防發生失誤，加上守門員權田修一因為陽光刺眼，在判斷上遲疑所導致。

但是日本在下半場15分鐘內連趕3球，最終以3比2贏球。土庫曼在本屆之前，隊史只有一次闖進決賽圈，已經早在2004年，最終在小組賽繳出1平2負無緣晉級，隨著今年隊伍數增加，土庫曼重返決賽圈，首場比賽就對上尋求五冠的日本。

上半場第27分鐘，Arslanmyrat Amanow把握機會先攻破日本大門，也讓許多球迷嚇出一身冷汗，而這一記世界波也被許多媒體形容，是亞洲盃開賽至今最精彩的進球，加上第79分鐘，土庫曼製造罰球機會，Atayew主罰射進追回一分，雖然土庫曼最終無緣能爆冷贏球，但也讓許多球迷關注他們14年後的實力提升。