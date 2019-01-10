幹大事！費城人本週面談哈波　並對馬查多不斷加碼

▲今年自由市場兩大咖哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

先前被拒絕10年3億美元續約的國民，重新對哈波（Bryce Harper）提出更高的報價，費城人除了依照計畫與哈波本週拉斯維加斯會面之外，在白襪狂打「人情牌」爭奪馬查多（Manny Machado）之下，也不斷的加碼搶人。

哈波先前拒絕國民10年3億美元的續約報價，不過在幾個月與各隊周旋仍沒有結果之下，國民再次出手並且提出更高的報價。上週哈波多次與國民交流，也包括聖誕節前的5小時會談。

老闆密德爾頓（John Middleton）已經放話要在這個自由市場灑大錢，費城人在爭奪哈波方面不甘示弱，預計本週將在拉斯維加斯會面，且根據《MLB.com》記者范森（Mark Feinsand）10日報導，他們也不斷加碼對馬查多的報價。

▲白襪簽下外野手傑伊（Jon Jay）。（圖／達志影像／美聯社）

目前有4隊最積極地爭取同樣開價超過3億美元以上的馬查多，包括費城人、洋基、白襪以及第4支尚未被媒體揭露的隊伍。正當費城人準備好提出實質報價給馬查多時白襪突然殺出狂打「人情牌」，先是簽下他的妹婿阿隆索（Yonder Alonso）與他的好兄弟傑伊（Jon Jay）打亂費城人的節奏，因此決定重新加碼後再提出報價。