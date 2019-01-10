勇士光彩不再？　前奪冠老將巴恩斯認為板凳不夠力

▲勇士替補表現不如以往。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

衛冕軍金州勇士本季一度讓出西區戰績龍頭跌至第四，更遭遇近5季首見的4連敗，儘管目前勇士近5戰收下4勝，也以27勝14敗暫居西區第二，根據《CBS Sports》報導，曾於勇士奪冠的退役老將巴恩斯（Matt Barnes）表示，勇士的板凳不夠有力是衛冕軍本季的最大問題。

巴恩斯表示，「勇士板凳沒有過去那麼有力了，他們必須要瞭解到這一點，去找到最有效的贏球方法。」以勇士目前的替補陣容而言，並沒有一位球員場均得分超過10分，上季季後賽大爆發的庫克（Quinn Cook）場均僅有7.6分已是替補陣容最高，傑布雷科（Jonas Jerebko）也只有7.5分，勇士本季替補總得分29.5分也僅排名聯盟倒數第3。

勇士其實在上一季就有替補得分火力不足的狀況，但本季下滑幅度更大，上季勇士還以分別以31.3排名聯盟倒數第8，而已跌到倒數第3，以數據而言，勇士得板凳得分確實每季都在下降。

▲前勇士奪冠成員巴恩斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）

過去勇士曾有老將李文斯頓（Shaun Livingston）、伊古達拉（Andre Iguodala）等人作為首要替補，但本季李文斯頓與伊古達拉兩人都寫下近5季的新低得分4.4分與5.4分，李文斯頓更是因傷勢打打停停。

本季勇士替補陣容也以年輕的前鋒及後衛球員居多，不再像過去如麥基（JaVale McGee）與帕楚利亞（Zaza Pachulia）、衛斯特（David West）等人能夠替勇士帶來禁區防守，如今以上三人都已不再陣中，勇士本季的防守效率也由去年的第11名下降為聯盟第18名。

巴恩斯也提到，「接下來幾個月對勇士來說非常重要，陣中的年輕人要知道嚴重性，並加強自己在球隊中的位置。」

對勇士而言，若替補無法供給球隊更多火力，先發就將得扛起更多重任，特別是本季格林（Danny Green）進攻火力下滑的狀態下更需要支援，而目前最可能可以期望的，將可能是外線更穩定的湯普森（Klay Thompson）或即將歸隊的卡森斯（DeMarcus Cousins）。

▼勇士伊古達拉（左）與李文斯頓（右）。（圖／CFP）