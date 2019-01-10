台灣女子高球公開賽首度移師高雄 17日信誼球場開打

體育中心／綜合報導

台灣女子高球公開賽將於2019年1月17日至20日在高雄信誼高爾夫球場舉行，由高雄市政府與中華民國高爾夫協會共同主辦，9日上午在高雄市政府四維行政中心舉行賽事記者會，特別邀請到重量級貴賓洪副市長東煒與中華民國高爾夫協會王理事長政松蒞臨致詞，並共同進行賽事冠軍獎盃「永久盃」的揭盃儀式。

▲ 洪副市長與王理事長共同插旗（圖／中華高協提供）

記者會上，洪副市長首先代表韓市長歡迎各國好手與球迷來到高雄，對於高雄即將迎接高球史上首場國際大型賽事表示樂見其成，並提到本次賽事的四大重點：「行銷高雄城市魅力、高爾夫國際賽事首度前進南台灣、目標2020東京奧運、促進高球城市經濟」。

王理事長致詞特別感謝政府單位與贊助廠商對賽事的用心支持，希望能舉辦以台灣為名的國際系列賽，透過賽事轉播提升台灣國際能見度，並呼應韓市長「行銷高雄」的目標計劃，帶動高爾夫觀光旅遊。

▲ 與會貴賓共同揭開賽事永久盃（圖／中華高協提供）

台灣女子高球公開賽睽違十二年再度復辦，本次賽事總獎金高達80萬美元，不僅為找回台灣高爾夫昔日的榮光，並重建台灣高爾夫王國的美名。本次賽事特別與韓國女子職業巡迴賽（KLPGA）共同認證，透過跨國合作與電視轉播將台灣高球運動發展盛況及主辦城市大高雄的特色，藉由賽事向全世界行銷，以高球運動為橋梁，提升高雄國際城市形象。

這是史上首度國際級高球賽事移師南台灣舉辦，不僅成為高雄市最具代表性的職業運動賽事之一，同時也是高協力求南北平衡發展的宣示，更希望以這場賽事作為南台灣高球運動發展更上一層樓的基石，與大家一起努力。

▲ 與會貴賓大合照（圖／中華高協提供）

本次賽事陣容十分堅強，韓巡賽派出40位高手，多達33位目前排在LPGA前200位，不僅提升賽事強度，並增加賽事話題性與精彩度。其中未滿20歲的崔慧珍（Hye Jin Choi）目前世界排名高居22位，去年不僅收穫兩座冠軍，更囊括韓巡賽年度最佳球員與新人王兩項大獎，面對「韓流軍團」來勢洶洶，台灣女將勢必得拿出最佳表現，嘗試捍衛冠軍金盃！

▲ 王理事長致詞（圖／中華高協提供）

台灣地主選手則由旅美多年的徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸、李旻領軍，2018台巡賽獎金后陳宇茹，蔡佩穎、劉嬿、黃靖、林子麒等好手都在參賽陣容中。年輕小將侯羽薔、盧昕妤同樣也是本次矚目焦點，去年以業餘選手資格贏得TLPGA巡迴賽冠軍，並取得本次參賽資格。

歡迎喜愛高爾夫運動的球迷一同蒞臨高雄信誼高爾夫球場，以行動力挺台灣選手，並欣賞高水準的國際級賽事，球迷朋友可透過ibon售票系統平台購票，或於比賽當日至球場購買。

若球迷朋友無法到場觀戰，賽事期間也提供直播服務，將在1月17日至20日12:30-16:30於民視新聞台、四季影視、民視線上APP、YouTube、中華電信MOD等手機及電視頻道直播，當天傍晚也分別會在民視無線台、民視台灣台重播精彩賽事。

2019台灣女子高球公開賽【賽事簡介】

2019初始，我們迎來了已暌違12年的台灣女子高球公開賽重返巡迴賽場，這不僅是為了找回台灣高爾夫昔日的榮光，更是為了讓新一代好手挑戰更高殿堂，讓世界看見以台灣為名的驕傲。這場由中華高協主辦的國際級錦標賽事特別與韓國女子職業高爾夫協會以及台灣女子職業高爾夫協會共同認證，藉由跨國合作提高賽事精彩度，要帶給台灣觀眾不一樣的賽事體驗。

2019台灣女子高球公開賽【賽事資訊】

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