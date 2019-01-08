林子偉有在關注菊池雄星　生涯最擅長打達比修有

▲NIKE臺灣青棒菁英訓練營,林子偉。（資料圖／記者季相儒攝）



記者黃詩崴／台北報導

日本27歲左投菊池雄星上週透過入札制度加入西雅圖水手，這也讓旅美好手林子偉有機會在新賽季首個系列賽就遇上菊池。林子偉在大聯盟對戰過的日籍強投中，打得最順手的是「混血王子」達比修有，對戰打擊率是完美的百分百。

▲日籍強投菊池雄星加盟水手。（圖／達志影像／美聯社）



2019年例行賽紅襪、水手將在3月29日進行四連戰，這是紅襪開季的第一個系列賽，假使林子偉要交手菊池，那必須先拚上開季25人名單才有機會，正巧這也是他休賽季的首要目標。

雖然過往沒有在國際賽中交手過菊池雄星，但是林子偉表示有看過他在甲子園、日職的影帶，認為是個球速、球質的很好的左投。

▲田中將大賞給林子偉生涯單一投手最多的4次三振。（圖／達志影像／美聯社）



去年林子偉在打擊方面有不少的成長，不過並沒有交手到日籍強投，但是他在2017賽季曾經面對過田中將大、達比修有，也因為田中將大所屬的洋基與紅襪分屬同區，田中將大正好是林子偉生涯交手最多打數的投手，總計對戰6個打數林子偉敲出1支安打，另外被三振4次。

儘管林子偉不擅面對「神之子」田中將大，但是在對戰「混血王子」達比修有卻是大獲全勝，生涯2個打數敲出2支安打外帶2分打點。那是在2017年7月5日，紅襪作客遊騎兵，該場比賽林子偉獲得先發機會，連續2個打擊都敲出安打。賽後達比修有更是稱讚林子偉，「林子偉的打擊相當有力量，他是名很好的打者。」

▼達比修有交手林子偉單場被敲2支安打。（圖／達志影像／美聯社）

