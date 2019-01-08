運動雲

> >

林子偉有在關注菊池雄星　生涯最擅長打達比修有

ETtoday運動雲

▲▼NIKE臺灣青棒菁英訓練營,林子偉。（圖／記者季相儒攝）

▲NIKE臺灣青棒菁英訓練營,林子偉。（資料圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／台北報導

日本27歲左投菊池雄星上週透過入札制度加入西雅圖水手，這也讓旅美好手林子偉有機會在新賽季首個系列賽就遇上菊池。林子偉在大聯盟對戰過的日籍強投中，打得最順手的是「混血王子」達比修有，對戰打擊率是完美的百分百。

▲菊池雄星加盟水手。（圖／達志影像／美聯社）

▲日籍強投菊池雄星加盟水手。（圖／達志影像／美聯社）

2019年例行賽紅襪、水手將在3月29日進行四連戰，這是紅襪開季的第一個系列賽，假使林子偉要交手菊池，那必須先拚上開季25人名單才有機會，正巧這也是他休賽季的首要目標。

雖然過往沒有在國際賽中交手過菊池雄星，但是林子偉表示有看過他在甲子園、日職的影帶，認為是個球速、球質的很好的左投。

▲田中將大激動狂吼。（圖／達志影像／美聯社）

▲田中將大賞給林子偉生涯單一投手最多的4次三振。（圖／達志影像／美聯社）

去年林子偉在打擊方面有不少的成長，不過並沒有交手到日籍強投，但是他在2017賽季曾經面對過田中將大、達比修有，也因為田中將大所屬的洋基與紅襪分屬同區，田中將大正好是林子偉生涯交手最多打數的投手，總計對戰6個打數林子偉敲出1支安打，另外被三振4次。

儘管林子偉不擅面對「神之子」田中將大，但是在對戰「混血王子」達比修有卻是大獲全勝，生涯2個打數敲出2支安打外帶2分打點。那是在2017年7月5日，紅襪作客遊騎兵，該場比賽林子偉獲得先發機會，連續2個打擊都敲出安打。賽後達比修有更是稱讚林子偉，「林子偉的打擊相當有力量，他是名很好的打者。」

▼達比修有交手林子偉單場被敲2支安打。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼達比修有。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB紅襪林子偉田中將大菊池雄星達比修有
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

熱門新聞

37歲再拚澳職　陳冠任：解了3筆定存，我戶頭也…

中職／郭泓志想復出　富邦悍將要解決茶壺風暴

林書豪攜手艾靈頓轉戰活塞？美專欄推估2月大限前可行3方交易

中職／富邦悍將13日開訓　蔡承儒有重大消息宣布

豪哥麻吉帕森斯灰熊生涯告終　要不到歸隊時間不願打G聯盟

中職／扣薪30萬？　高國輝：應該聽錯吧！

讀者回應

﻿

最新新聞

1對菲律賓進球　黃義助：我們能更好

2豐里國小熱血教練深耕足球

3吳昇峰「轉運」6勝奪勝投王

4期待交鋒　林子偉有關注菊池雄星

5灰熊連敗美媒建議交易賈索與康利

熱門新聞

137歲拚澳職　陳冠任：解了3筆定存…

2郭泓志復出　富邦悍將要解決茶壺風暴

3林書豪攜手艾靈頓轉戰活塞？

4富邦13日開訓　領隊有重大消息宣布

5豪哥麻吉帕森斯灰熊生涯告終

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

台灣IMMAF RFC-WOTD業餘格鬥冠軍賽

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

統一獅睽違4年打總冠軍賽　隊史第14次總冠軍賽

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

油鍋起火用棉被滅真母湯　消防員示範用鍋蓋最正確

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366