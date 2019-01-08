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薩爾滑球被公認最噁心！　大谷「惡魔指叉」也上榜

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▲紅襪強投薩爾(Chris Sale)。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪王牌薩爾滑球被公認最噁心最難打。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟誰的球種最難打最噁心？在上季例行賽尾聲，官方找來28個球團85名球員進行訪問調查，紅襪王牌左投薩爾（Chris Sale）滑球被公認是最噁心，運動家崔南（Blake Treinen）的伸卡球排名第2，印地安人王牌庫魯柏（Corey Kluber）滑球排行第3，至於大谷翔平的「惡魔指叉球」也上榜。

紅襪王牌薩爾有著變態的三振率，上季K/9值高達13.5寫下生涯新高，之所以頻頻讓對手吞K，就是因為有一顆變態滑球。在本次票選當中，他的滑球獲得16票榮登第1，「他的滑球從二壘拐到一壘，最後突然間竄進好球帶。」捕手高梅茲（Yan Gomes）完美形容他的滑球有多恐怖。

運動家投手崔南的伸卡球獲得11票排名第2，他的獨門伸卡球不僅下墜幅度大，還有將近100英哩（約160公里）的火球速度。據Statcast資料顯示，上季崔南的伸卡球從沒被敲出安打，且全數讓對手吞下三振。崔南在80.1局投球中，有著誇張的0.78防禦率和0.83WHIP值。

印地安人庫魯柏的滑球以8票獲得第3名。在他自己眼中這是顆曲球，但在打者眼中卻認為是滑球，這顆介於兩球種之間的獨門球路，讓他有了如切球、曲球混合的效果，讓打者無法第一時間辨別。據Statcast資料顯示，庫魯柏這顆球的被打擊率僅1成04，拿下77次三振。

除上述三人之外，金柏瑞（Craig Kimbrel）的彈指曲球、史奈爾（Blake Snell）曲球，希克斯（Jordan Hicks）伸卡球、海德（Josh Hader）速球、薛茲爾（Max Scherzer）滑球和迪葛隆（Jacob deGrom）速球都上榜，而大谷翔平的「惡魔指叉」也在票選名單中，「惡魔指叉」讓對手揮空率高達55.8%。

▲▼大谷翔平（灰球衣）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平招牌「惡魔指叉球」也有上榜。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 薩爾大谷翔平滑球惡魔指叉
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