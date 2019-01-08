日職／軟銀澤村賞投手攝津正宣告退休　心懷滿滿感謝

▲軟銀投手攝津正。（圖／太平洋聯盟TV）

記者楊舒帆／綜合報導

去年被福岡軟銀鷹釋出的投手攝津正，8日在YAHOO巨蛋舉行媒體見面會，正式表明引退，結束10年職業生涯。

去年被戰力外，一度希望能延續投手生涯，持續等待其他球團的報價，但沒有消息。攝津正說，「自己面對很艱難的狀況，有一點點可能性的話，是想投下去，但也有不安，懷著忐忑的心情，等待而來的是現實的結果，本來想在球季中活躍的表現，但看來是很難了，所以12月中決定引退。」

攝津正高中畢業後進入JR東日本東北，2008年經由選秀第五輪加盟福岡軟銀鷹，以150公里速球控制在邊邊角角，第一年就繳出好成績，中繼70場，34個中繼點，獲得最優秀中繼投手和新人，第2年也保有71場出賽，拿下34中繼點，連兩年都是最優秀中繼投手。

2011年生涯第3年，攝津正轉任先發，出賽26場拿下14勝，2012年也拿下17勝，成為洋聯最多勝及最佳勝率的投手，並且獲得投手最高榮譽的「澤村賞」。2012年開始連續5年都是軟銀的開幕戰投手，攝津正2015年底才與球團簽下3年12億日圓(約3.4億台幣)長約，不過長期疲勞累積之下表現下滑，2016年後最多就拿2勝，去年7先發最終以2勝4敗作收，收到戰力外通知後，年底確定高掛球鞋。

攝津正說，「10年短短的球員生涯，感到很滿足，沒有後悔地可以結束了。」他也心存感謝，雖然年底已經有他將引退的消息，8日還是作正式的見面會向支持他的球迷報告這個決定。