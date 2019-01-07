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中職／郭泓志衝擊非保留不自由　60人保留名單要修改

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▲▼中華職棒季後賽第4戰統一獅對富邦悍將,富邦悍將,郭泓志最後登板畫面。（圖／記者季相儒攝）

▲郭泓志。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

前年發生富邦悍將解約60人保留名單內球員，今年再發生60人名單外球員郭泓志，仍屬富邦悍將球員的事件，中職實施的60人保留名單，存在很多漏洞，確有修改的必要。

中職在2016年6月29日領隊會議決議，開始實施保留球員制度，各球團應於每年11月30日前，向聯盟提出該年度之所屬球員中，擬於下年度締結契約的保留球員，契約保留球員人數限制最多60人。會長於每年12月2日公告契約保留球員名單。

60人保留球員名單的意義，聯盟表示，為有利球團戰力補強及增加球員流動性，並兼具考量選手生涯規畫之意義，實施季後宣告保留球員制度。

結果富邦悍將在2017年宣告楊承駿為60人契約保留球員，卻在12月29日遭到解約，是60人保留名單實施以來，60人名單內球員遭到釋出的首例，引發球員工會質疑，還有球迷批評。

郭泓志在去年底自己宣布引退，富邦悍將未把郭泓志放在60人保留名單中，大家理所當然認定，郭泓志應是自由契約球員，但事實並非如此，因為郭泓志並未被釋出，還是富邦悍將球員。

富邦悍將認定郭泓志不是自由契約球員，有優先續約權，去年季後一直想要跟郭泓志續約，也未給離隊證明。

中職表示，郭泓志並不是富邦悍將釋出或戰力外球員名單，依合約精神仍是富邦悍將球員，如同季中如果60人註冊名單滿編，球員被移出60人名單，只能打二軍，但還是富邦悍將球員。

60人名單內球員可以隨意解約，如果合約談不攏的話，即便是被保留，還是會被解約。60人名單外球員如果沒有被釋出，卻還是有合約在身，其它球隊不能接觸。

不同事件的發生，突顯中職制度的漏洞及不完整之處，被保留卻沒保障、未保留卻不是自由身，都是需要修正之處。

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