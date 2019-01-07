猛龍過江／武跆王KO獎金加碼1萬　台體嗆聲踢爆彰師大

▲猛龍過江「武跆王」將於1月12日在和平籃球館開戰。（圖／主辦單位提供，下同）



記者路皓惟／台北報導

跆拳道職業賽事「武跆王」去年舉辦轟動亞洲職業技擊運動界，今年1月12日將於和平籃球館舉辦第三場，更實戰的賽制加上高額獎金，吸引奧運國手劉威廷和亞運國手侯光武代表台體大參賽，對上世大運國手楊宗燁領軍的彰師大，兩支跆拳宿敵將在鐵籠中真槍實彈一決高下。

近年來代表我國出征世界舞台的跆拳好手們，主要出自於台體大和彰師大兩所學校，兩校選手時常在國手選拔、大專盃上較勁，這次「武跆王」宿敵再次碰頭不同以往，選手都將卸下電子護具，來一場真實的肉搏戰。

台體大選手邱康宇7日出席賽前記者會向彰師大嗆聲，展現職業格鬥賽前的熱血氛圍。最近台體大碰上彰師大都是輸多勝少，去年11月主席盃劉威廷也敗給楊宗燁，邱康宇表示，武跆王比賽不受電子護具拘束，好好給他拚一下。

「武跆王」記分規則與國際賽大同小異，最大不同在於少了電子護具，僅著護手、護脛和護檔，更強調雙方之間的身體對抗，雖然看上去對打更激烈危險，但主辦單位也承諾，比賽裁判都是國內素質最高的，且具國際賽執法經驗，一定會兼顧精彩度與安全性，向觀眾呈現一場最好看的跆拳比賽。

中華民國職業技擊聯合會名譽主席暨台北市體育總會跆拳道協會理事長應曉薇，也特別在這次賽前替參賽選們加油打氣，KO獎金更加碼1萬元，選手們也準備好拿出絕招「踢爆」對手。