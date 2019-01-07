運動雲

> >

猛龍過江／武跆王KO獎金加碼1萬　台體嗆聲踢爆彰師大

ETtoday運動雲

▲猛龍過江「武跆王」將於1月12日在和平籃球館開戰。（圖／主辦單位提供）

▲猛龍過江「武跆王」將於1月12日在和平籃球館開戰。（圖／主辦單位提供，下同）

記者路皓惟／台北報導

跆拳道職業賽事「武跆王」去年舉辦轟動亞洲職業技擊運動界，今年1月12日將於和平籃球館舉辦第三場，更實戰的賽制加上高額獎金，吸引奧運國手劉威廷和亞運國手侯光武代表台體大參賽，對上世大運國手楊宗燁領軍的彰師大，兩支跆拳宿敵將在鐵籠中真槍實彈一決高下。

近年來代表我國出征世界舞台的跆拳好手們，主要出自於台體大和彰師大兩所學校，兩校選手時常在國手選拔、大專盃上較勁，這次「武跆王」宿敵再次碰頭不同以往，選手都將卸下電子護具，來一場真實的肉搏戰。

台體大選手邱康宇7日出席賽前記者會向彰師大嗆聲，展現職業格鬥賽前的熱血氛圍。最近台體大碰上彰師大都是輸多勝少，去年11月主席盃劉威廷也敗給楊宗燁，邱康宇表示，武跆王比賽不受電子護具拘束，好好給他拚一下。 

「武跆王」記分規則與國際賽大同小異，最大不同在於少了電子護具，僅著護手、護脛和護檔，更強調雙方之間的身體對抗，雖然看上去對打更激烈危險，但主辦單位也承諾，比賽裁判都是國內素質最高的，且具國際賽執法經驗，一定會兼顧精彩度與安全性，向觀眾呈現一場最好看的跆拳比賽。

中華民國職業技擊聯合會名譽主席暨台北市體育總會跆拳道協會理事長應曉薇，也特別在這次賽前替參賽選們加油打氣，KO獎金更加碼1萬元，選手們也準備好拿出絕招「踢爆」對手。

▲猛龍過江「武跆王」將於1月12日在和平籃球館開戰。（圖／主辦單位提供）

關鍵字： 猛龍過江武跆王台體大彰師大跆拳道
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

熱門新聞

林書豪好夯！成熟球風加上到期約　多支球隊搶著要

SBL／裁判賽後不握手就跑　周俊三怒批：出來面對

亞足賽／和空姐、女明星的姐弟戀　南韓球員高顏值大嫂團

林書豪9投7中高效砍15+5　Q3爆發拿11分助老鷹狂勝熱火24分

美媒爆戴維斯2月加盟湖人　鵜鶘老闆：隨緣不強留

騎士裁掉僅打3場麥考　簽公牛棄將填補空缺

讀者回應

﻿

最新新聞

1韋德500三分達標平喬丹一驚人紀錄

2職業武跆王強調肉搏　精彩度更高

3阿提諾負傷歸隊　陳建州感動

4「我要扁唐斯」　血性男兒畢斯利

5猛龍過江武跆王　台體嗆聲彰師大

熱門新聞

1成熟球風+到期約　多支球隊搶豪哥

2裁判不握手就跑　周俊三重砲怒批

3南韓球員大嫂團顏值超高

4林書豪戰熱火9投7中高效砍15+5

5鵜鶘老闆不強行留下戴維斯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

台灣IMMAF RFC-WOTD業餘格鬥冠軍賽

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366