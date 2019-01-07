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眼角受傷兩場將復出　厄文：不認為貝里納里是故意

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▲塞爾提克厄文(Kyrie Irving)眼角受傷倒地。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克厄文(Kyrie Irving)眼角受傷倒地。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

塞爾提克球星厄文(Kyrie Irving)在1日與馬刺之戰被貝里納里(Marco Belinelli)撞到眼角受傷退場，目前已經缺席兩場比賽，在今(7)日歸隊訓練後接受媒體訪問時表示相信貝里納里不是故意的，他也預計在8日與籃網之戰復出。

厄文談到傷勢時表示，「眼睛是我打球最重要的部分，被打到的當下眼睛很腫，甚至有點畏光。當時我正準備要抓進攻籃板，他在我準備去搶那顆球時撞到我的右眼，一切都發生得很快，現在已經都OK了，事發之後，我看過好幾次重播，想知道是不是故意的，但我認為不是，所以現在一切都沒事了。」

▲▼馬刺貝里納里(Marco Belinelli)。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺貝里納里(Marco Belinelli)讓厄文眼角受傷。（圖／達志影像／美聯社）

厄文在受傷後因為兩隻眼睛都出現腫脹情形所以連續缺席了與獨行俠和灰狼之戰，綠衫軍在他不在的情況下仍然取得2連勝。除此之外，莫里斯(Marcus Morris)也因脖子扭傷缺席1場比賽，對籃網之戰還不確定能否上場，替補中鋒拜恩斯(Aron Baynes)則會在本周進行複查來確認歸隊時間。

▼厄文受傷片段。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)

關鍵字： NBA厄文塞爾提克
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