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壓倒性勝出！孫興慜再奪亞洲金球獎　6屆以來累積第4座獎盃

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▲▼ 英超熱刺孫興慜。（圖／達志影像／美聯社）

▲英超熱刺孫興慜。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2018年亞洲金球獎結果日前出爐，呼聲最高的亞洲一哥孫興慜，在44名記者票選中拿下39票，奪下本屆獎盃，也是近6年來的第4座（2014年、2015年、2017年、2018年）獎盃，2013年為日本本田圭佑（孫第5）、2016年則是日本岡崎慎司（孫第3），之後孫興慜將帶領南韓衝擊亞洲盃，力拼59年再度奪冠。

2018年亞洲金球獎入選24人名單中，就有5名日本球員，包括德甲雲達不萊梅的大迫勇也、日職J1鹿島鹿角的鈴木優磨、昌子源、德甲法蘭克福的長谷部誠，以及西甲皇家貝迪斯的乾貴士，都是在世界盃中表現相當傑出的球員

不過孫興慜的呼聲仍是最高，目前效力托納姆熱刺的他，近期表現火燙，參與9場比賽送出8顆進球和3次助攻，從去年11月算起，出賽11場取得8個進球和6次助攻，等於出賽124分鐘就能有一顆進球。而在國家隊的表現也很亮點。

俄羅斯世界盃中，孫興慜帶領南韓隊以2比0擊敗當時世界第一的德國，雖然無法在小組賽晉級，卻也創下空前的紀錄，之後以超齡身份入選，幫助南韓擊敗日本奪下冠軍，13日在英超踢完曼聯比賽後，將要回到國家隊，再度幫助球隊拼戰亞洲盃。

而在本屆亞洲金球獎的票選中，亞洲各國記者和關注亞洲足球的歐洲記者44名投票，孫興慜一人拿了39票，其中30張票都是第一順位獲選，以總分206分獲選，也是近6屆以來拿下的第4座獎盃；第二位則是長谷部誠總分64，乾貴士排名第9、大迫勇也第11，共有7名日本球員獲得選票，雖然個人表現沒有孫興慜突出，但日本整體實力仍在亞洲位於穩定領先。

▲▼ 孫興慜在對戰般尼茅夫 梅開二度 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 孫興慜熱刺免役亞運亞運男足熱刺
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