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騎士近5戰主場輸超過20分破記錄　敗場數追平上季

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▲▼Larry Drew,德魯。（圖／CFP）

▲騎士季中才上任的教練德魯(Larry Drew)。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

騎士今(6)日在主場遭鵜鶘隊133比98慘電吞下9連敗，本季已經吞下32敗追平上季整季的敗場數，在最近的5場主場比賽全部輸超過20分也寫下NBA新紀錄，詹姆斯(LeBron James)兩度離開騎士後，都讓騎士的戰力大幅度下滑。

2010-11賽季騎士在缺少詹姆斯後的第一個賽季，便在2010年12月20日就已經追平上季的敗場數，還在該季寫下26連敗的難堪紀錄。本季在明星球員洛夫(Kevin Love)僅打4場就缺陣至今，再加上湯普森(Tristan Thompson)與胡德(Rodney Hood)兩名得分好手都無法穩定上場的情況下目前以8勝32敗的戰績排名在聯盟墊底。

騎士季中才上任的教練德魯(Larry Drew)說，「我們不能再維持這種狀況，我拒絕繼續輸球，球員必須要了解這樣的情況是難以接受的，我不會讓這情況持續下去，我會做出陣容輪替上的調整。」湯普森也表示，「如果你喜歡籃球，你鐵定會討厭現在的狀況，晚上會因為這事失眠的。」

▼騎士隊湯普森(Tristan Thompson)。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士隊湯普森(Tristan Thompson)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA騎士
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