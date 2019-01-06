爵士米歇爾22秒跳投粉碎活塞　生涯8次25+直追史塔克頓

▲爵士二年級生米歇爾。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

爵士6日出戰活塞，爵士二年級生米歇爾（Donovan Mitchell）全場轟下26分、5籃板、5助攻、3抄截，更於第四節22秒命中關鍵跳投將分差擴大至4分，終場爵士也以110比105擊敗活塞，米歇爾此役生涯累積8次單場25分、5籃板、5助攻以上數據，次數也直逼史塔克頓（John Stockton）的11次。爵士在拿下此役勝利是自12月份恐怖客場之旅後首度以5成勝率重回西區第九。

爵士此役第一節就遭活塞狂轟31分，但第二節靠著英格爾斯（Joe Ingles）與盧比歐（Ricky Rubio）兩人攻勢帶動下將分差追為4分，比賽進入下半場二年級生米歇爾也開始爆發，他在第三節獨取12分助爵士再將分差追近至2分。

Donovan Mitchell's 24 second half PTS (26 total) leads the @utahjazz to the road victory! #TeamIsEverything pic.twitter.com/qdFjFUYO3R — NBA (@NBA) 2019年1月6日

▲爵士米歇爾單場26分5籃板、5助攻、3抄截，22秒命中關鍵2分。

爵士進入決勝節後攻勢開始串連，先靠著老將柯佛（Kyle Korver）於8分鐘時飆進3分彈成功反超活塞，米歇爾也再連取6分，他更於22秒時命中關鍵跳投助爵士取得4分領先，隨後活塞雖然投進三分球，但無奈時間所剩不多僅能採取犯規戰術，盧比歐也穩穩罰中4球，終場爵士就以4分擊敗活塞。

爵士米歇爾全場繳出26分、5籃板、5助攻、3抄截，他生涯單場數據25+5+5次數達到8次，不但追平前爵士俄羅斯名將「AK47」基里蘭柯（Andrei Kirilenko），也即將追上史塔克頓（John Stockton）與布瑟（Carlos Boozer）的11次。盧比歐則繳出18分、4助攻，英格爾斯也有16分、4籃板表現。

活塞以葛瑞芬（Blake Griffin）的34分、10籃板、5助攻、2抄截為最佳，傑克森（Reggie Jackson）與布拉克（Reggie Bullock）則各攻下12分，活塞近5戰吞下4敗，目前仍以17勝20敗戰績排名西區第九。

▼活塞葛瑞芬。（圖／達志影像／美聯社）