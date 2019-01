爵士米歇爾22秒跳投粉碎活塞　生涯8次25+直追史塔克頓

▲爵士二年級生米歇爾。(圖/CFP)

記者陳瑞浩/綜合報導

爵士6日出戰活塞,爵士二年級生米歇爾(Donovan Mitchell)全場轟下26分、5籃板、5助攻、3抄截,更於第四節22秒命中關鍵跳投將分差擴大至4分,終場爵士也以110比105擊敗活塞,米歇爾此役生涯累積8次單場25分、5籃板、5助攻以上數據,次數也直逼史塔克頓(John Stockton)的11次。爵士在拿下此役勝利是自12月份恐怖客場之旅後首度以5成勝率重回西區第九。

爵士此役第一節就遭活塞狂轟31分,但第二節靠著英格爾斯(Joe Ingles)與盧比歐(Ricky Rubio)兩人攻勢帶動下將分差追為4分,比賽進入下半場二年級生米歇爾也開始爆發,他在第三節獨取12分助爵士再將分差追近至2分。

Donovan Mitchell's 24 second half PTS (26 total) leads the @utahjazz to the road victory! #TeamIsEverything pic.twitter.com/qdFjFUYO3R