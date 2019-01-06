運動雲

> >

勇士國王狂飆41顆三分破紀錄　杜蘭特：這風氣不會太久

ETtoday運動雲

▲杜蘭特（Kevin Durant） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

勇士6日出戰國王，兩隊全場飆進41顆三分球命中數也創下聯盟史上新高，本場貢獻3顆三分球的杜蘭特（Kevin Durant）於賽後表示，聯盟三分風氣雖然盛行，但他卻認為這種風氣不會維持太久。而根據聯盟數據顯示，勇士在三分球進攻次數上也並非聯盟第一。

本場創下聯盟史上最多三分進球數的進球紀錄中，勇士共射進21球，國王則有20球，其中又以勇士柯瑞（Stephen Curry）的10顆三分最多，國王希爾德（Buddy Hield）的8顆次之。且兩隊的三分球命中率都飄破40%，勇士達44％；國王達55%。

杜蘭特表示，「我個人不太喜歡投三分球，我認為三分球雖然有價值，但有點違反球員之間互相競爭的精神，所以我認為這風氣不會太久，對球迷來說看得很開心，但實際上對球員來說不好看也不太好打，我認為這風氣會慢慢降下來的。」

「我可以用任何方式打球，打出自己風格，我從小看了很多喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）、魔術（Magic Johnson）、詹姆斯（LeBron James）的影片，他們都不著重三分進攻，我身為鋒線球員更覺得是如此。」

勇士格林（Draymond Green）對此也表示，「這麼多的三分球，在這聯盟是守不太住的，這也許就是聯盟想看到的不是嗎？我該怎麼打就會怎麼打，不會特別改變風格。」

杜蘭特針對聯盟三分風氣的看法由他自雷霆加入勇士後的三分球出手次數也可觀察到，杜蘭特加入勇士後三分球出手次數並無明顯增加，上季場均雖然繳出6.1次平了2013年雷霆球季的最多出手紀錄，但在三分風氣盛行的本季，杜蘭特甚至還下降到4.9次。

格林本季因受膝傷痼疾困擾一度被放投不放切的防守方式針對，本季更下降為生涯次低的2.4次，勇士過去雖以跑轟戰術近4年奪下3冠，但本季三分球進攻次數也僅排名聯盟第8，勇士很明顯地並未受本季盛行的三分風氣影響進攻選擇。

▼勇士柯瑞對戰國王飆進10顆三分轟下42分。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 勇士格林柯瑞杜蘭特希爾德NBA
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

推薦閱讀

勇士、國王三分狂噴　咖哩砍42分收下比賽勝利

熱門新聞

中職／投球遇到瓶頸　杜家明新球季轉攻三壘

中職／志龍大仔被砍了！　統一解約5球員季後首波釋出

韓職／球迷反彈聲浪來襲　樂天巨人堅持高雄春訓

林書豪降臨多倫多？　外媒曝暴龍尋覓控衛頂羅瑞空缺

中職／棄投從打成功案例多　杜家明把握年輕轉型

大谷翔平挑戰868轟？王貞治：我覺得能超過

讀者回應

﻿

最新新聞

1林智勝去與留　開訓前有譜

2成熟球風+到期約　多支球隊搶豪哥

3彭政閔續戰生涯第19年　月薪持平

4ABL／夢想家主場不敵新加坡

5杜蘭特認為聯盟三分風氣不會太久

熱門新聞

1投球遇瓶頸　杜家明新球季轉三壘

2統一解約黃志龍、李瑋華等5球員

3球迷反彈　樂天巨人堅持高雄春訓

4林書豪降臨多倫多？　頂替羅瑞空缺

5棄投從打成功多　杜家明年輕轉型

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

猛龍過江雙吳出擊

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

按規定問個資電信員工遭嗆　客怒：啞巴啊沒看過壞人？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366