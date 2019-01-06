勇士國王狂飆41顆三分破紀錄　杜蘭特：這風氣不會太久

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

勇士6日出戰國王，兩隊全場飆進41顆三分球命中數也創下聯盟史上新高，本場貢獻3顆三分球的杜蘭特（Kevin Durant）於賽後表示，聯盟三分風氣雖然盛行，但他卻認為這種風氣不會維持太久。而根據聯盟數據顯示，勇士在三分球進攻次數上也並非聯盟第一。

本場創下聯盟史上最多三分進球數的進球紀錄中，勇士共射進21球，國王則有20球，其中又以勇士柯瑞（Stephen Curry）的10顆三分最多，國王希爾德（Buddy Hield）的8顆次之。且兩隊的三分球命中率都飄破40%，勇士達44％；國王達55%。

杜蘭特表示，「我個人不太喜歡投三分球，我認為三分球雖然有價值，但有點違反球員之間互相競爭的精神，所以我認為這風氣不會太久，對球迷來說看得很開心，但實際上對球員來說不好看也不太好打，我認為這風氣會慢慢降下來的。」

「我可以用任何方式打球，打出自己風格，我從小看了很多喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）、魔術（Magic Johnson）、詹姆斯（LeBron James）的影片，他們都不著重三分進攻，我身為鋒線球員更覺得是如此。」

勇士格林（Draymond Green）對此也表示，「這麼多的三分球，在這聯盟是守不太住的，這也許就是聯盟想看到的不是嗎？我該怎麼打就會怎麼打，不會特別改變風格。」

杜蘭特針對聯盟三分風氣的看法由他自雷霆加入勇士後的三分球出手次數也可觀察到，杜蘭特加入勇士後三分球出手次數並無明顯增加，上季場均雖然繳出6.1次平了2013年雷霆球季的最多出手紀錄，但在三分風氣盛行的本季，杜蘭特甚至還下降到4.9次。

格林本季因受膝傷痼疾困擾一度被放投不放切的防守方式針對，本季更下降為生涯次低的2.4次，勇士過去雖以跑轟戰術近4年奪下3冠，但本季三分球進攻次數也僅排名聯盟第8，勇士很明顯地並未受本季盛行的三分風氣影響進攻選擇。

▼勇士柯瑞對戰國王飆進10顆三分轟下42分。（圖／達志影像／美聯社）