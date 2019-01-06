運動雲

> >

亞足賽／中島翔哉腿傷退隊　日本選進乾貴士披上10號戰袍

ETtoday運動雲

▲▼亞足賽,亞洲盃,日本中島翔哉 。（圖／達志影像／美聯社）

▲中島翔哉。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃5日正式點燃戰火，四屆冠軍的日本，力拼隊史第五冠而來，9日要對戰土庫曼，陣中的效力於葡超樸迪莫倫斯的中島翔哉，卻因為傷勢退國家隊，日本足協公佈，改由世界盃對戰比利時一役中，進球的乾貴士入選名單中。

日本隊在2018年世界盃對上比利時的亮眼表現，再度受到全球關注，賽後長谷部誠、本田圭佑等前輩宣布離開國家隊，要給新生代更多機會，並迎來了新主帥森保一，以五戰不敗成績進入2018年，直指亞洲盃冠軍與2020年東京奧運，並選進了南野拓實、堂安律等新秀。

而這屆亞洲盃的陣容，除了包括世界盃表現傑出的大迫勇也等人，也選進有望轉至英超曼聯、狼隊的中島翔哉，中島翔哉更是穿上象徵接替香川真司的10號球衣，但在新舊交替融合的階段，日本足協日前卻公布，中島翔哉和效力川崎前鋒的守田英正，因為傷勢退隊，並臨時再補進了乾貴士及鹽谷司。

乾貴士在森保一執教後首次入選國家隊，國際賽出賽31場6進球，將穿上10號球衣；鹽谷司則是國際賽出賽2場0進球，會穿上18號球衣。據日媒報導，中島翔哉在3日樸迪莫倫斯的賽事中，右小腿受傷因此退出；鹽谷司則是在阿聯練習過程中，右大腿感到不適中途離開後治療後，確定退隊。

▼ 2018世足賽, 比利時VS日本。乾貴士進球。（圖／路透社）

▲▼ 2018世足賽, 比利時VS日本。乾貴士(Takashi Inui))進球（圖／路透社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃乾貴士中島翔哉
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／投球遇到瓶頸　杜家明新球季轉攻三壘

中職／志龍大仔被砍了！　統一解約5球員季後首波釋出

韓職／球迷反彈聲浪來襲　樂天巨人堅持高雄春訓

中職／棄投從打成功案例多　杜家明把握年輕轉型

大谷翔平挑戰868轟？王貞治：我覺得能超過

日職／清宮幸太郎與王柏融競爭火力　新球季要敲30轟

讀者回應

﻿

最新新聞

1楊雅惠登助攻后　黃品蓁22分冠全隊

2暴龍、公鹿之戰　字母哥43分做白工

3ABL／神準吳松蔚三分球超過5成

4彭詩晴送9助攻新疆闖季後賽

5費德勒率瑞士霍普曼杯2連霸

熱門新聞

1投球遇瓶頸　杜家明新球季轉三壘

2統一解約黃志龍、李瑋華等5球員

3球迷反彈　樂天巨人堅持高雄春訓

4棄投從打成功多　杜家明年輕轉型

5大谷翔平868轟？王貞治：能超過

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

猛龍過江雙吳出擊

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

按規定問個資電信員工遭嗆　客怒：啞巴啊沒看過壞人？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366