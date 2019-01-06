亞足賽／中島翔哉腿傷退隊　日本選進乾貴士披上10號戰袍

▲中島翔哉。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃5日正式點燃戰火，四屆冠軍的日本，力拼隊史第五冠而來，9日要對戰土庫曼，陣中的效力於葡超樸迪莫倫斯的中島翔哉，卻因為傷勢退國家隊，日本足協公佈，改由世界盃對戰比利時一役中，進球的乾貴士入選名單中。

日本隊在2018年世界盃對上比利時的亮眼表現，再度受到全球關注，賽後長谷部誠、本田圭佑等前輩宣布離開國家隊，要給新生代更多機會，並迎來了新主帥森保一，以五戰不敗成績進入2018年，直指亞洲盃冠軍與2020年東京奧運，並選進了南野拓實、堂安律等新秀。

而這屆亞洲盃的陣容，除了包括世界盃表現傑出的大迫勇也等人，也選進有望轉至英超曼聯、狼隊的中島翔哉，中島翔哉更是穿上象徵接替香川真司的10號球衣，但在新舊交替融合的階段，日本足協日前卻公布，中島翔哉和效力川崎前鋒的守田英正，因為傷勢退隊，並臨時再補進了乾貴士及鹽谷司。

乾貴士在森保一執教後首次入選國家隊，國際賽出賽31場6進球，將穿上10號球衣；鹽谷司則是國際賽出賽2場0進球，會穿上18號球衣。據日媒報導，中島翔哉在3日樸迪莫倫斯的賽事中，右小腿受傷因此退出；鹽谷司則是在阿聯練習過程中，右大腿感到不適中途離開後治療後，確定退隊。

▼ 2018世足賽, 比利時VS日本。乾貴士進球。（圖／路透社）