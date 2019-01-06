NFL／美聯外卡小馬開場碾軋德州人　下一戰對酋長

▲NFL美聯外卡小馬擊敗德州人。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

NFL季後賽外卡戰於6日正式開打，美聯第3種子迎戰同區對手、第6種子的印第安納波利斯小馬，在四分衛拉克（Andrew Luck）的帶領下，首節就拿下2次達陣，而在防守端也是完全守死德州人，終場小馬就以21比7擊敗德州人，下一戰將面對美聯第1種子堪薩斯酋長隊。

客場作戰的小馬率先發動攻勢，四分衛拉克與明星外接手T.Y.希爾頓接連完成接球並轉換兩次三檔，殺到德州人半場，最後靠著近端鋒埃布朗（Eric Ebron）完成6碼接球達陣，小馬取得7比0領先。

隨後跑衛馬克（Marlon Mack）左側25碼衝球殺入到對手半場，帕斯卡（Zach Pascal）和羅傑斯（Chester Rogers）繼續推進，最後跑衛馬克自己完成2碼衝球達陣，擴大到14分領先，

▲小馬四分衛拉克。（圖／達志影像／美聯社）



第二節小馬外接手英蒙（Dontrelle Inman）在完成21碼接球後，再以接球18碼達陣得分，小馬取得21比0領先也奠定比賽勝基，而德州人僅在第四節靠著四分衛華生（Deshaun Watson）與庫特（Keke Coutee）連線拿下達陣，免於被完封的命運。

此戰小馬四分衛拉克32傳19中，送出222碼，平均傳出6.9碼，拿下2次達陣，被抄截1次，沒有被對手擒殺，明星外接手T.Y.希爾頓5次接球攻下85碼，英蒙4次接球拿下53碼，貢獻1次達陣。

小馬在客場21比7擊敗了德州人，取得了季後外卡賽的首場勝利，下一戰將於台北時間13日清晨5點35分客場出戰堪薩斯酋長。酋長擁有全聯盟最強大的進攻火力，本季戰績12勝4敗美聯最佳，主場7勝1敗，小馬將遭遇一場硬仗。

▲小馬挺進美聯分區戰，下一戰對決酋長。（圖／達志影像／美聯社）



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