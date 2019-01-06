亞足賽／巴林先破門中止交手五連敗　開幕戰1比1逼平阿聯

▲亞洲盃,阿聯vs巴林,巴林 Mohamed Al Rohaimi（左）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃5日正式點燃戰火，開幕戰由分在A組的地主阿聯出戰巴林，近期五次交手巴林都吞下敗仗，不過巴林靠著Mohamed Al Rohaimi 下半場攻破阿聯大門，最終雙方以1比1踢平，巴林也中止了對戰五連敗。

上屆季軍阿聯酋在四年前的亞洲盃，曾以2比1擊敗巴林，巴林上一次贏球已經是將近11年前，2008年8月的熱身賽中3比2贏球，再從目前的FIFA排名來看，阿聯的79也遠超過巴林的113，雙方本次交手上半場一開始，優勢還是掌握在阿聯腳下，不過第26分鐘阿聯的一次失誤，讓巴林有射門機會後局勢轉變。

上半場雙方以0比0進入下半場後，第78分鐘Sayed Redha Isa右路傳中，阿聯守門員撲球未果，Mohamed Al Rohaimi頭槌，遭到防守球員救回，Mohamed Al Rohaimi再起腳攻破阿聯大門，以1比0領先。

不過第88分鐘，巴林禁區手球犯規，讓阿聯獲得罰球機會，由替補上場的Ahmed Khali l 操刀破門也回敬一球，最終雙方以1比1戰平，巴林全場只有36％控球時間，但4次射正，優於阿聯的3次。雙方踢平各獲一積分，阿聯酋接下來將對上印度，巴林則要碰上泰國。