韓職／球迷反彈聲浪來襲　樂天巨人堅持高雄春訓

▲樂天巨人在高雄春訓。（圖／樂天巨人粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職樂天巨人一軍去年在台灣春訓，引來開幕7連敗，但球團人員認為在台灣南部春訓氣候宜人沒有問題，面對球迷的反彈聲浪，今年仍堅持再來台，準備與中職3支球隊交手。

去年樂天巨人開幕7連戰全敗，無論是明星外野手孫兒葉，從斗山熊轉戰而來的閔炳憲，以及交易來蔡泰仁，都沒有表現出水準，讓球迷從期待感轉而變得憤怒。

李大浩還因此在賽後被丟炸雞，先發輪值崩壞為牛棚增加負擔，各種不振的原因，球迷把矛頭指向在台灣春訓，雖然比亞歷桑那還要近且沒有時差問題，但艱難的訓練條件，還有異常的氣候，都被聯想為開幕潰敗的原因。

樂天巨人今年再度選擇高雄，又引起憂慮的聲音，球迷認為，環境沒有比亞歷桑納和日本還要好，沒有堅持台灣的理由。對此樂天工作人員回應，「去年台灣氣候問題是一時的，球員很滿意，雖然環境和設施沒有美國那麼好，但仍有相似的部分，無論在哪都沒辦法100%滿意的。」

樂天巨人仍繼續選擇高雄做為一軍第一階段春訓基地，從1月31日至2月24日在高雄，之後轉往沖繩到3月9日。樂天巨人預計2月20日對富邦悍將，21日對桃猿，23日對統一獅，在沖繩則預計與韓職球隊交手7場比賽。