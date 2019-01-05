ABL／傷癒歸隊操之過急？　田壘腳踝不適缺陣

▲田壘開季連續8場出賽後出現腳踝不適。（圖／寶島夢想家提供）

記者潘泓鈺／彰化報導

田壘在休賽期動刀處理長久的腳踝傷勢，雖然趕在開季首戰登場，但5日主場的比賽卻因為再度的不舒服缺陣。田壘表示沒有大礙，不過可能太操之過急了又有點不舒服，明天的比賽能否上場還要看情況。

寶島夢想家本季最大的補強莫過於迎接過去SBL達欣的看板球星田壘從中國CBA「回家打球」。田壘去年3月CBA賽事結束後進行手術解決長年的腳踝問題，原本預計12月才會披上夢想家戰袍亮相，不過在11月的賽季首戰作客新加坡騰飛之獅就提前亮相，其中11月24日作客珠海戰狼還攻下14分，幫助球隊拉出開季6連勝。

▲田壘仍在場邊親切的與球迷互動。（圖／記者潘泓鈺攝）

不過田壘卻在球隊2連敗之後出現腳踝不適的問題，缺席5日主場週的比賽，「腳踝有點不舒服，可能自己回歸的有點操之過急吧，這方面有跟教練團溝通過了。因為療程的關係今天沒辦法打，明天會再看情況，帶傷上陣不僅對我不好，對球隊也未必是好事。」

所幸主力中鋒阿提諾（Will Artino）在此役恢復火力，在沒有田壘能夠調節出賽時間的情況下豪取24分、9籃板、5助攻，幫助球隊在2019年首戰以82比72開出紅盤。