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謝淑薇不敵18歲黑馬遭爆冷　止步奧克蘭女網賽4強

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▲▼謝淑薇。（圖／CFP）

▲謝淑薇。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

謝淑薇在5日下午出戰奧克蘭女網賽4強，碰上年僅18歲排名僅僅152的會外賽加拿大黑馬安德列絲庫(Bianca Andreescu)，以3:6、3:6落敗沒能晉級決賽。

年輕力壯的安德列絲庫採取底線強攻策略，而且發球發揮得當一發成功率68%，得分率72%，完全沒能讓技術派的謝淑薇討到便宜。第二局逃過3個破發點和5次deuce保住發球局後，安德列絲庫連續攻破謝淑薇兩個發球局。雖然謝淑薇在首盤末段成功破發來到3:5，但最後安德列絲庫第三次破發，6:3先下第一盤。

第二盤第四局謝淑薇先遭破發陷入1:4落後的局面。一路採取強攻策略的對手在比賽後段，也出現體力下滑的情形。碰上第一個賽末點，謝淑薇先化解追到3:5，但下一局沒能破發延長戰線，最終3:6、3:6吞敗。

謝淑薇世界排名目前28，由於去年奧克蘭女網賽也是打進4強，因此沒有被扣積分的疑慮。對手安德列絲庫本站擊敗頭號種子「丹麥甜心」瓦茲妮雅琪(Caroline Wozniacki)和大威廉斯(Venus Williams)，決賽要碰上德國選手戈葛絲(Julia Goerges)，無疑是新賽季最大黑馬。

關鍵字： 謝淑薇
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