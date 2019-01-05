洋基計畫托洛威斯基扛先發游擊　將繼續追逐馬查多

▲托洛威斯基轉戰洋基隊。（圖／達志影像／美聯社 ）



記者路皓惟／綜合報導

洋基當家游擊葛雷格里斯（Didi Gregorius）受傷，在馬查多尚未確定加盟之前，球團以55萬美元大聯盟底薪簽下老將「兔肉」托洛威斯基（Troy Tulowitzki），並考慮讓他嘗試重回游擊防區。

根據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）報導，托洛威斯基的加盟絲毫不影響洋基追逐馬查多的意願，總管凱許曼（Brian Cashman）表示，簽下托洛威斯基的目的就是增強內野深度，看看他能為球隊帶來什麼樣的幫助。

雖然洋基對馬查多展現強烈的網羅興趣，但洋基現階段考量先讓托洛威斯基擔任先發游擊手，而未來洋基在完成馬查多簽約，將讓馬查多放在三壘手位置。據報導指出，托洛威斯基當初談約時，就傾向尋找願意提供先發機會的球隊加盟。

▲洋基積極追逐馬查多。（圖／達志影像／美聯社）



無論馬查多是否會穿上條紋戰袍，洋基目前已經規劃好內野初步的佈局，托洛維斯基將擔綱先發游擊，托瑞斯（Gleyber Torres）鎮守二壘，先發三壘交給新秀安杜哈爾（Miguel Andujar），維特（Luke Voit）則是擔綱一壘手，但洋基強調，這只是初步的計劃，未來將視情況來調整。

即便托洛威斯基傷病史豐富，雙腳都曾因為骨刺掛傷號，過去3年缺席289場比賽，但因現任游擊手葛雷格里斯在去年接受手肘韌帶置換手術，使得洋基迫切需要可以頂替游擊的球員，決定在自由市場以底薪簽下托洛威斯基。

凱許曼一再對外強調，無論是馬查多還是托洛威斯基加盟，都不會影響葛雷格里斯在球隊裡先發游擊手的地位，這只是在他傷癒歸隊之前球隊必要的補強，洋基未來仍期望與葛雷格里斯簽下延長合約，綁住這位游擊大將。

▲洋基主力游擊葛雷格里斯手肘動刀，最快今年季中歸隊。（圖／達志影像／美聯社）



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