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UBA／曾祥鈞豪取19分、21籃板　輔大主場虐北市大晉八強

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▲輔大曾祥鈞。（圖／大專體總提供）

▲輔大當家中鋒曾祥鈞。（圖／大專體總提供）

記者潘泓鈺／新北報導

輔仁大學在當家中鋒曾祥鈞豪取19分、21籃板，在自家主場以87比66輕取北市大，拿下第9勝，取得八強門票。教練楊哲宜表示，八強將會是激烈的「肉搏戰」，對於陣容較年輕的輔大不利，將會設定抓對手，完成下個階段的任務。

107學年度UBA公開男一級最後階段，輔大在曾祥鈞19分、21籃板的演出之下，4日於主場拿下第9勝。雖然7勝6敗排名第9的中州科大，剩餘2場比賽仍有可能追平勝場數，不過他們先前輸給輔大，因此輔大確定搶下八強的一個席次。

「每個階段都有每個階段的任務，雖然是晉級了但是我們球隊有我們的問題，」楊哲宜賽後說道，「我們防守不夠穩定、太多失誤、第二陣容穩定性不足。隨著更多學校投入資源，八強已經不像過去那麼好打，將會是激烈的肉搏戰，比的就是經驗、體力以及深度，我們陣中有不少年輕球員就處於劣勢，不可能每場都贏，必須制定戰略抓比較有可能贏的比賽，完成下階段的任務。」

曾祥鈞曾經在上個階段對政大豪取19分、21籃板，此役斬獲相同數據又再次的與生涯首個「雙二十」擦身，不過他賽後僅輕描淡寫地說道，「在場上沒有太專注於數據，差一點就能達成很可惜。」

楊哲宜透露，去年就破格加入中華隊世界盃亞太區資格賽集訓的曾祥鈞，實力已經是上一個層級了，但仍希望他在低位單打或是面筐、背筐做得更細膩，必須增加更多的進攻武器，且培養出的外線能力今年命中率也有所下滑，都是非常值得注意的。另外球隊也在積極培養他的領導能力。

曾祥鈞表示，領導能力方面依然在學習，尤其過去在球隊屬於比較安靜的一群，現在要他突然開口去跟學弟喊話還不是很習慣，現在會試著觀察隊友場上狀況，一旦發現有人失去信心就會適時的給予鼓勵。

關鍵字： UBA曾祥鈞輔大楊哲宜
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