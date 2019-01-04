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NFL／年度最佳防守球員領軍　烏鴉頂尖防守勁旅

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▲▼ 烏鴉防守組領袖沙格斯(Terrell Suggs)。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 烏鴉防守組領袖沙格斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

巴爾的摩烏鴉是即將開打的NFL季後賽頂尖防守勁旅，有過去曾獲得年度最佳防守球員的名將沙格斯(Terrell Suggs)領軍，烏鴉不論是在空中還是地面防守都排在聯盟前幾名，平均每場僅被對手推進292.9碼更是全NFL最少。烏鴉本季將從外卡賽打起，目標自2013年後再度拿下超級盃冠軍。

36歲的老將線衛沙格斯曾在2011年獲得最佳防守球員，本季也繳出7次四分衛擒殺，為烏鴉防守組的精神領袖，同時也是2013年奪超級盃冠軍的老臣。陣中再加上2011年抄截王安全衛韋德爾(Eric Weddle)、地面防守大將摩斯里(C. J. Mosley)等明星球員坐鎮，實力強大。

在例行賽只有贏球才能晉級的最後一戰， 摩斯里就演出再見抄截撲滅布朗隊的進攻。

烏鴉地面防守針對對手跑鋒動向掌握極佳，整體移位快速，不用幾秒就能吞噬跑鋒。空中防守方面，烏鴉二線後衛群極具侵略性，就算賠上犯規也會盡力將傳球毀掉，不讓對手輕易接球，整體作戰相當具有觀賞性。烏鴉每場比賽被跑陣推進82.9碼排第四，傳球被推進210碼第五，總碼數292.9碼為全聯盟第一。

防守能夠強大體力是一大關鍵，由於烏鴉新人四分衛傑克森(Lamar Jackson)傳球火侯還不足夠，但是擁有靈活快腿，因此全隊進攻以地面跑陣為主軸，進攻持球時間場均 32分鐘54秒，給了防守組足夠的休息時間，每次上場都在最具侵略性的狀況。

台灣時間下週一凌晨的季後賽外卡賽，烏鴉將對上電光人。雙方上一次交手，烏鴉就靠著連續製造掉球和抄球化解反撲守下勝利。烏鴉雖然不是最大的冠軍熱門，但有機會成為季後賽黑馬。

關鍵字： NFL烏鴉
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