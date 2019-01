NFL／年度最佳防守球員領軍　烏鴉頂尖防守勁旅

▲ 烏鴉防守組領袖沙格斯。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

巴爾的摩烏鴉是即將開打的NFL季後賽頂尖防守勁旅,有過去曾獲得年度最佳防守球員的名將沙格斯(Terrell Suggs)領軍,烏鴉不論是在空中還是地面防守都排在聯盟前幾名,平均每場僅被對手推進292.9碼更是全NFL最少。烏鴉本季將從外卡賽打起,目標自2013年後再度拿下超級盃冠軍。

36歲的老將線衛沙格斯曾在2011年獲得最佳防守球員,本季也繳出7次四分衛擒殺,為烏鴉防守組的精神領袖,同時也是2013年奪超級盃冠軍的老臣。陣中再加上2011年抄截王安全衛韋德爾(Eric Weddle)、地面防守大將摩斯里(C. J. Mosley)等明星球員坐鎮,實力強大。

在例行賽只有贏球才能晉級的最後一戰, 摩斯里就演出再見抄截撲滅布朗隊的進攻。

Eric Weddle: "We were cover zero four plays in a row, that’s unheard of. What a win, AFC North Division Champs.” pic.twitter.com/CXeWOG6QUB

烏鴉地面防守針對對手跑鋒動向掌握極佳,整體移位快速,不用幾秒就能吞噬跑鋒。空中防守方面,烏鴉二線後衛群極具侵略性,就算賠上犯規也會盡力將傳球毀掉,不讓對手輕易接球,整體作戰相當具有觀賞性。烏鴉每場比賽被跑陣推進82.9碼排第四,傳球被推進210碼第五,總碼數292.9碼為全聯盟第一。

防守能夠強大體力是一大關鍵,由於烏鴉新人四分衛傑克森(Lamar Jackson)傳球火侯還不足夠,但是擁有靈活快腿,因此全隊進攻以地面跑陣為主軸,進攻持球時間場均 32分鐘54秒,給了防守組足夠的休息時間,每次上場都在最具侵略性的狀況。

台灣時間下週一凌晨的季後賽外卡賽,烏鴉將對上電光人。雙方上一次交手,烏鴉就靠著連續製造掉球和抄球化解反撲守下勝利。烏鴉雖然不是最大的冠軍熱門,但有機會成為季後賽黑馬。

AND THE RAVENS WIN THE AFC NORTH!!!



Led by Lamar Jackson and arguably the league’s best defense, the Ravens win the division after beating the Browns in dramatic fashion in Week 17 pic.twitter.com/7yqX015nYu